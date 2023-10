Fracasó con el nombre de Las aguas mansas en 1994 (al frente tenía a Café y Margarita Rosa), fue exitosa en el 2003 como Pasión de gavilanes, triunfó muchas veces en repetición en Caracol y Netflix, y llegó en versión número 2 en el 2022. La original pura pasión narcolombia, la 2022 sin pasión y con sabiduría Miami. Ahora, en el 2023 llega a las noches Caracol.



Pasión de gavilanes original fue escrita por el mago de las historias de odio, su majestad don Julio Jiménez y revolucionó por narrativa, estética y ética.



Narrativamente fragmentó al protagonista, lo convirtió en tres personajes. En lugar de un protagonista galán sufrido, atrevido y bobo, tiene tres: el doblegado fuerte que ama de verdad (Mario Cimarro) y la ay, Dio mío de la bondad (Danna García); el eufórico y a por todas (Baptista) y la alegre y espontánea (Paola Rey); el tontino buena papa (Michel Brown) y la guerrera (Natasha Klauss). Multiplicó los dramas y lentificó el relato.

Estéticamente le metió colorido expandido, gusto rico agrario o narco style, consumos de lujo new money, alma de provincia y vitalidad de música popular, eso de “y quién es ese hombre, que me mira y me desnuda”.



Éticamente puso de moda eso de todo vale por la plata, la plata se muestra en el consumo y se exhibe para que los otros admiren y envidien. Este gusto narco que se volvería pop y popular after pandemia time. La ética de mostrar lo es todo, ser es nada.

Su éxito: alucinante. Triunfó, gustó, siendo¸ al mismo tiempo muy colombiana (¡la gente del pueblo!) y no colombiche (todos somos mexicans, ranchera y corrido con unos tragos de más).

Pasión de gavilanes 2 sube de estrato (pasa de colombiche a Miami style), pierde el colorido y grasa popular (muy latino USA) y se diluye en esa robótica actoral y estética de la telenovela neutra Telemundo y Netflix. La sutileza y la vitalidad colombiche muere en honor a lo que dicen los “productores” que se la saben todas en LA y Miami.

No está mal la segunda, solo que muy estética de la nada (eso de las telenovelas de antes…), con habla impostada (a lo me-xi-ca-no, güeyyyy), actuaciones de teleprónter (casi museo de cera) y cámaras sin mirada (todo feo como a propósito).

Uno los ve y no sabe por qué hablan todo raro, ya no son los de la primera, y eso que son el mismo cubanísimo galán sufrido Mario Cimarro, el eufórico casquivano gato, la triste a punta de llorar Danna García, la guerrera Natasha Klauss y la sexi Zharick León. Algo les pasó: hablan y actúan en modo robótica. Y las actuaciones de los nuevos (Flores, Osorio y Restrepo) son absolutamente planas, bobas e insulsas. ¿Serán virtuales?



Quedan de la original los desnudos masculinos, el look narco o new money y un poco de esa seducción de mundos prohibidos. ¿Será que el gusto narco es lo ¡aesthetics!?

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

