Los espectadores de Irreversible no podían creer lo que estaban viendo. Monica Bellucci, la diva italiana protagonista del filme, avanza despreocupada por un túnel que conecta dos calles. Al final del túnel se entrevé a un hombre que se le aproxima, en un abrir y cerrar de ojos la golpea en la cara con una brutalidad desmedida y luego la viola en un aterrador plano secuencia de nueve minutos, ¡nueve minutos! Nueve eternos minutos que escandalizaron al público del Festival de Cannes y luego al de Venecia.(Le sugerimos: Emoción, reproches, ternura y discusiones en el nuevo tráiler de 'Los Montaner')

Casi doscientas personas abandonaron la sala despavoridas y escandalizadas ante esa historia de amor y venganza rodada por Gaspar Noé, un genial argentino que bautizaba su ingreso al séptimo arte con la cinta más polémica de su carrera en 2002.

El violador golpeaba sin parar a Álex (una Bellucci que intentaba dar un giro a su imagen de símbolo sexual). La agresión era inaguantable. La cámara se acercaba y se alejaba con movimientos muy delicados a pesar de la crueldad de la escena. La situación era (es) agotadora por el realismo de cada plano. El maldito violador la golpea sin parar antes de dejarla abandonada en ese túnel de paredes negras y de un rojo intenso infernal. Todo el mundo hablaba de Gaspar Noé (a favor y en contra) y del desaforado viaje del novio de la víctima buscando al criminal (interpretado por Vincent Cassel), que en ese entonces también era pareja de Bellucci en la vida real.

Monica Bellucci, en 'Irreversible'. Foto: Archivo. EL TIEMPO

Fue odiado y amado. Unos dijeron que Noé era un explotador del dolor y un pornógrafo de la violencia. Otros, menos emocionales, alabaron su estilo visual marcado por planos sorprendentes, tonos oscuros y una sensibilidad natural para representar la belleza de lo urbano y lo sórdido. La historia de Irreversible está contada de atrás para adelante, comienza con la crueldad de un evento que cambia la vida de la pareja y termina con una historia de amor, quizá en un afán por trastocar un destino cruel, irreversible.

“Si haces una película con una violación y no la muestras, ocultas lo importante, la cuestión es que si la muestras de una manera desagradable, ayudas a las personas a evitar ese tipo de situaciones”, dijo en una ocasión el director en una entrevista de The Guardian. “Pasaré a la posteridad de la historia del cine gracias a Irreversible. Está bien. Hay una versión de la cinta con un montaje cronológico convencional y mucha gente me dice que es incluso más violenta”, dijo recientemente.

***

Gaspar Noé es un tipo tranquilo, calvo y con bigote. Tiene una mirada profunda que contrasta con un tono de voz pausado y a veces inquieto. Nació en Buenos Aires en 1963. Vive en Francia y el próximo 27 de diciembre cumplirá 59 años. Es hijo del artista y crítico de arte bonaverense Luis Felipe Noé y de Nora Murphy, la mujer que lo llevaba a ver películas poderosamente prohibidas para su edad como Saló o los 120 días de Sodoma, que lo marcó profundamente cuando era todavía un niño. La historia Pier Paolo Pasolini de un grupo de jóvenes que son secuestrados en un castillo y terminan siendo víctimas de un sinfín de vejaciones lo llevó a acercarse a los dramas de los rechazados sociales de R.W. Fassbinder o el terror del italiano Darío Argento que, entre otras cosas, lo apoyó en su más reciente aventura cinematográfica: Vórtex.



Su cine no es para todo el mundo. Tiene la sazón que solo resisten estómagos fuertes. Tras el impacto de Irreversible reaparecieron cortos como Sodomitas (1998) en el que hablaba del sida con imágenes de sexo real y hardcore; antes rodó Carne (1991), acerca de la vida de un carnicero que tiene una hija con autismo y trata de sobrevivir a una vida miserable. El corto ganó el premio de la Semana de la Crítica en Cannes. Luego retomó esa historia con Solo contra todos, en la que el protagonista mata a un hombre pensando que este ha abusado de su hija. “Hago cine que va hasta los extremos”, dijo en una ocasión. Porque su cine es un viaje no solo violento o sexual, tiene algo de magia, es colorido y se acerca a la experiencia de un viaje lisérgico como los bares y discotecas que Noé frecuentaba en su juventud y que, muchas veces, fueron los espacios que lo inspiraron a crear películas como Enter the Void (2009), Love (2015) y Climax (2018).

En Enter… exploraba el paso de la vida a la muerte con un elemento paranormal a través de la historia de un hombre que muere, pero que no quiere dejar desamparada a su hermana en una Tokio alucinante. Todo es de color neón, con tonos fuertes y cargados de fantasmas que aman la rumba, las drogas y el sexo, en la experiencia sensorial de Óscar, un traficante de drogas que pasa de la muerte a una extraña reencarnación en la que ve las consecuencias que se gestan tras su prematura partida. Mientras que Love, se estrenó como una historia de amor tóxico cargada de sexo real, eyaculaciones en 3D y un aire de autodestrucción y redención de una pareja. Muchos pensaron que se trataba de la primera cinta de porno de Noé, pero él la definió como un melodrama que hablaba sin tapujos de sexo y que fue rodada con una vieja cámara con la que grabó algunos momentos de su madre cuando estaba devastada por culpa del Alzheimer.

“Me pregunto por qué es más fácil mostrar asesinos seriales o imágenes de una guerra que un acto amoroso. Las imágenes del placer son más tabú que las del horror. Podemos ver a un tipo degollando en vivo a otro, pero no a dos personas teniendo sexo”, comentó Noé en una entrevista con el diario La Nación.



En Climax se aferraba al exceso y deseo de fiesta de un grupo de bailarines que se encerraban en una coreografía de drogas y baile. De nuevo daba un giro en sus intenciones con este filme que parecía el retrato de un grupo de gente con el talento de llevar su cuerpo y sus movimientos a un nivel demencial, pero que no era capaz de llevar su vida lejos de la danza en un camino de equilibrio. “Todo se va al carajo (…). Pero tiene que ver más con la paranoia y los efectos negativos del alcohol. El alcohol lo pone a uno más idiota”, recordó en una entrevista con EL TIEMPO cuando lanzó ese filme. Climaxx mostraba la irresponsabilidad de un grupo de amigos que mezclaban una droga en un trago mientras se dejaban llevar por los hipnóticos beats de la música electrónica. Poco a poco terminaban destruidos por el exceso y el encierro.

'Clímax', del 2018. Foto: Babilla Ciné

Esa historia ganó el Art Award en la Quincena de Realizadores de Cannes y fue mejor película en el Festival de Cine Fantástico de Sitges. “Fue una montaña rusa. Comienza como de manera simple: en la que todos quieren justificar su vida artística, pero la mala leche de alguno tira todo al piso en esta torre de Babel que ellos representan. Se construyó de manera colectiva (...), como haciendo una fiesta de tres semanas y, aunque en pantalla se veían muy drogados y borrachos, en realidad fueron una gente muy sana, enfocada en su habilidad de baile y su actuación en cámara”, dijo el realizador acerca de una de sus cintas más aplaudidas por la crítica.



“Yo creo que se cansaron de hablar pestes de mis películas... Uno se identifica más con los personajes, ellos son más torturados que los de mis filmes anteriores y los puedes entender mejor”. En el 2019, antes del primer síntoma del apocalipsis del covid 19, Gaspar Noé rodó el mediometraje Luz Aeterna, en la que describía el estrés de un rodaje cinematográfico. Una película dentro de una película en la mostraba el infierno del cine en el caos de una realizadora que trata de contar la trama de una bruja que es llevada a la hoguera. En esta fiesta también todo se destruye, se hace añicos, entre las intrigas de un equipo de rodaje y una directora confundida. Con Charlotte Gainsbourg y Beatrice Dalle, dos divas del cine francés que sobrepasan los límites de la locura. El estrés del cine sería después algo que el director anhelaría con frenesí.

***

Gaspar Noé aparece en la pantalla del computador en un zoom con EL TIEMPO y su aparición tiene el tinte de un milagro. Hace dos años sufrió un derrame cerebral, murió su mamá y su suegro; fueron tragedias una tras otra. “Un día estaba sentado en mi apartamento sin poder salir, viendo melodramas japoneses y luego ves a las personas muertitas y te das cuenta de que la vida es un sueño, un parpadeo, una película que se corta y que se destruye”, reflexiona con tranquilidad. “Todo se destruye”, insiste con una seguridad apabullante.



Todo fue un detonante. Apagó el televisor sin saber el final de los dolorosos dramas japoneses y se puso a escribir una nueva historia. Sin discotecas, y con el espíritu de una economía de guerra para lidiar con la incertidumbre de la industria que una vez lo acogió y que veía un futuro muy oscuro, Noé trabajó sin descanso en la que puede ser su película más personal y tierna. Su alma de realizador le trajo el recuerdo de cuándo vio la película Umberto D en la Cinemateca de Buenos Aires.



“Yo tenía 10 años y vi esta historia de un hombre mayor, de clase media, que se enfrenta al hecho de no poder alimentar a su perrito y eso lo avergüenza. Yo pensé, en ese momento, que mis abuelos tenían mucha suerte de no estar en situaciones tan duras como la de ese ancianito. Además, me dio el empuje para hacer una película con actores de más de 80 años”.

Vórtex’, su nuevo filme, con Françoise Lebrun y Dario Argento. Foto: MUBI

Pero luego recordó la demencia de su abuela, la decadencia física que le dejó el Alzheimer y la epilepsia no convulsiva que padeció su madre. Las noches de insomnio forzado y el dolor de su padre en ese proceso. Al igual que los recuerdos de amigos drogados que no podían controlar el ácido, pero que sufrían menos que la gente que se deterioraba por culpa de la demencia. Vórtex se llamó la historia a partir de todos elementos, a veces de pesadilla, pero como el mismo Gaspar Noé lo reconoce, “con un encanto aterrador”.



“Fue una historia sencilla, rodada en un apartamento con solo tres actores. Todo gira en torno a una pareja de adultos mayores que están experimentando su decadencia natural y tienen un hijo que trata de salvar la situación, él es una buena persona, pero es un poco inútil. Con esos tres elementos, de manera simple, improvisamos los diálogos y se armó todo muy rápido”, reconoce el director.

El paso del tiempo se cierne en planos cerrados entre paredes viejas de un apartamento (posiblemente de París) en el que viven Lui y Ellen. La casa está llena de libros, afiches, papeles por doquier y una tonalidad un tanto oscura, envejecida como los moradores del lugar. Él es un escritor, quizá un guionista, que siente el dolor de la vejez, pero tiene la entereza para cuidar a Elle, una psiquiatra a la que una enfermedad la irá desconectando paulatinamente de la realidad.



Cada mañana es para ellos un crudo episodio de decadencia que se revela a partir de planos medios y una pantalla partida para mostrar la manera en que se marchitan dos almas. Su casa parece que se los está tragando y las escenas muestran a ambos, en una pantalla partida, revelando lo que está haciendo cada uno.“Ya he hecho películas que asustaron a la gente, los encendieron o los hicieron reír. Esta vez quise hacer una película que los hiciera llorar tanto como yo. En la vida como en el cine. Las lágrimas realmente tienen un efecto sedante cuando entran en contacto con las membranas de los párpados, lo que las convierte en una de las sustancias más placenteras que existen”, agrega Noé.

***

– La vida es un sueño, ¿verdad? –le pregunta Ellen a su marido.

–Sí, es un sueño dentro de sueño –responde Lui antes de tomar una copa de vino, en una de las primeras escenas de Vórtex, un brindis que no volverá a repetirse.

“Ellos son personajes muy queribles, vos los querés abrazar y son heroicos comparados con los de mis otras películas. Ellos son el reflejo del paso inexorable del tiempo”, dice Noé, quien contó con la actuación de la actriz Françoise Lebrun, famosa por La mamá y la puta (1973), La escafandra y la mariposa (2007) y Julie y Julia (2009), junto a Dario Argento, el maestro del terror italiano entre las décadas de los 70 y 80 y que accedió a actuar por primera vez en un filme.

“Lebrun es impresionante y Argento es amigo mío desde hace unos 30 años, su hija Asia me ayudó a convencerlo”, explica Noé, que –como buen fan del terror– se escapa un poco de la charla para recordar Suspiria (uno de los clásicos que dirigió Argento).

En el filme, el gran Darío Argento y Lebrun deambulan como fantasmas entre las montañas de papeles y las fórmulas de medicinas psiquiátricas que hacen más aterrador el escenario de su convivencia.



“Tiene una manera hermosa de tratar y retratar a los actores y actrices. Gaspar Noé es hijo de pintor, y encuentro que trabaja como pintor, prepara su escena como un cuadro. Es muy meticuloso con la composición de la imagen. Vi muchos documentales sobre el alzhéimer y me di cuenta de que cada persona desarrolla su propia enfermedad. Me lancé sabiendo que Gaspar estaba ahí para dirigir esta exploración de lo desconocido que estaba haciendo”, recordó la actriz Françoise Lebrun. “Él daba indicaciones prácticas: ‘Una mirada más vacía, mover los dedos, murmurar…’. Cosas muy concretas. No habla de los estados de ánimo de los personajes y mucho mejor porque no soporto todo eso”, recordó la actriz.

Vórtex también habla de lo inexorable, del vacío y de la incapacidad de que algo quede. El hijo de la pareja tiene una vida horrible, está separado, lidia con un trabajo de asistencia a personas sin hogar y drogadictos, mientras trata de terminar de enderezar su vida tras un episodio de adicciones y una vida marital destruida. Quiere ayudar a una madre que ya no reconoce a su pareja y trata de hacer más liviana la carga de un progenitor que tiene miedo y está exhausto de lo que le espera en su epílogo. Con cada minuto que pasa, el apartamento se convierte en una cueva asfixiante llena de cosas que ya no importan, pero que identifican a dos vidas y un legado.



“Eso es la muerte: los objetos de una vida que dejas a otros y que desaparecen en un camión de basura, tan rápido como los recuerdos que se pudren junto con el cerebro. De todos modos, desde que la mano del destino me dio un gozoso tiempo extra (haciendo referencia a su propio accidente cerebrovascular), estoy más sereno con estos dos conceptos que llamamos vida y muerte”, dice

La crítica ha considerado a 'Vórtex' como la película más triste y personal de Noé. Foto: MUBI

“Que poco queda… Uno puede ser mucho, pero luego desaparece. Un giro cinematográfico de vida”, agrega.



Noé mira la pantalla y, detrás de mí, en la pantalla de zoom, ve mi propia colección de DVD y VHS. “Si le regalas a un chico algo de esos videos no va a saber qué hacer con eso, nuestras bovinas de cine y nuestros VHS ya no sirven para nada”. Luego sonríe y reconoce que le gusta coleccionar cosas y también vive de recuerdos. “Como al personaje de Dario Argento, como Lui. Ahora hay menos salas que pasan cine de autor, menos mal Vórtex se puede ver por la plataforma MUBI, ya que la mayoría de estas plataformas tienen más el deseo del consenso general, y lo que esté un poco fuera del margen habitual, lo suelen poner debajo de la alfombra y hacerlo desaparecer”, reflexiona.



“A cualquier edad uno puede divertirse, lo que no me gusta de envejecer es que me tocó usar anteojos (se los pone frente a la cámara de su computador) para ver el celular. Esto es algo que no me gusta. Lo que me gusta es crecer”, exclama Gaspar Noé, antes de lanzar de nuevo otra mirada a la pila de películas que se ven al otro lado de su computador. Lejos de su alcance visual se esconde un vinilo de 45 revoluciones de Françoise Hardy (Je Veux Qu’il Revienne) que, coincidencialmente, también aparece en la película en una escena en la que canta Mon amie la rose, que habla de lo efímero de la vida y de cómo una flor también se marchita. Hoy, a los 78 años, la propia Hardy espera que le aprueben la eutanasia asistida tras una dura batalla contra un cáncer terminal, en una cruel y poderosa coincidencia acerca de ese parpadeo que es la vida antes de la oscuridad, un guiño del destino de Vórtex.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA

@AndresHoy1

