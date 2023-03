Desde el comienzo, la ceremonia de los Premios Óscar de la Academia, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, quiso exorcizar el fantasma de la famosa bofetada de Will Smith a Chris Rock. Lo hizo a partir del humor del maestro de ceremonias de la edición´ 95 de estos premios: Jimmy Kimmel. El actor y humorista no solo hizo sonreír a los presentes parodiando a Top Gun: Maverick o con algún comentario sobre Steven Spielberg. Sino que aludió al incidente, al decir:

“Es una noche especial. Queremos sentirnos seguros, espero sentirme seguro. Tenemos reglas muy estrictas aquí. Si alguien comete un acto de violencia, inmediatamente se ganará el premio a mejor actor y podrá dar un discurso de 19 minutos”.



Minutos después de darle el giro de humor, tal como habían anunciado los organizadores, en la antesala: se dedicaron de lleno a los premios.



Uno de los más esperados fue el de Brendan Fraser, favorito como mejor actor, premio que se entregó poco antes de terminar la ceremonia. Tal como en premiaciones anteriores, el actor dejó caer lágrimas de agradecimiento. Sus primeras palabras fueron: “Conque así se ve el multiverso”.



Y continuó recordando: “Empecé en este negocio hace treinta años y las cosas no me cayeron fácilmente. Pero sí había una felicidad que no valoré en su momento hasta que se detuvo y quiero dar las gracias por este reconocimiento, porque no pudo haber sucedido sin el elenco”, dijo al mencionar a toda la gente que participó en la película The Whale y a sus allegados.



Indudablemente, la cinta más premiada fue Todo en todas partes al mismo tiempo. Había llegado con 11 nominaciones y fue sumando premios, incluido el de mejor actriz, para Michelle Yeoh, que al recibir su Óscar, se dirigió a las mujeres diciéndoles: “No dejen que nadie les diga que ya pasó su momento”.



La cinta protagonizada por Yeoh fue la mejor película de esta ceremonia y la más premiada, pues se llevó además los galardones para mejor actor de reparto, para Ke Houy Quan y el de mejor actriz de reparto para Jamie Lee Curtis. Ganaron también a mejor guion original y la dupla conformada por Daniel Scheinert y Daniel Kwan se hizo con la estatuilla de mejor director.

Ke Houy Quan, ahora mejor actor de reparto, fue conocido cuando era niño, al alternar con Harrison Ford en Indiana Jones y el templo de la perdición. El actor vietnamita radicado en Estados Unidos había dejado de actuar por más de 20 años. Ahora, a los 51 años, subió a recibir un galardón que también marcó su regreso. En su discurso dijo que el premio era la confirmación del sueño americano y que era un ejemplo de que no se debía renunciar a los sueños.



Por su parte, Jamie Lee Curtis, hija Tony Curis y Janeth Leigh afirmó, con estatuilla en mano, que aunque estaba ella sola en el podio, realmente estaba con todo el equipo: “¡Nos ganamos un Óscar!”, les dijo a sus compañeros de set. “¡Me gané un Óscar!”, dijo al final de su discurso en una frase dirigida a sus fallecidos padres que alguna vez también estuvieron nominados.

El premio para la mejor cinta animada fue para Pinocchio, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro. En su discurso, el cineasta que consiguió una visión tiernamente oscura del famoso niño de madera afirmó: “La animación está lista para ser llevada al siguiente nivel, por favor, ayúdennos”.



Siguieron galardones como el de mejor documental largo, para Navalny, sobre uno de los principales opositores del líder ruso Vladimir Putin, que permanece prisionero en Rusia. El mejor documental corto fue Elephant Whisperers.

The Whale, la cinta de Fraser, obtuvo el premio a mejor maquillaje por el trabajo de transformación logrado en el mejor actor, para que pudiera interpretar a Charly, un hombre con obesidad mórbida. En mejor vestuario ganó Ruth Carter por Black Panther: Wakanda Forever.



La mejor película extranjera fue la producción alemana Sin novedad en el frente (All Quiet on The Western Front). Este premio acabó con la ilusión latinoamericana de que la película Argentina, 1985, que venía triunfando en otros premios, se llevara el trofeo. La cinta alemana ganó además en diseño de producción y banda sonora.

En efectos visuales ganó Avatar: The Way Of Water; en efectos de sonido, el Óscar premio a Top Gun: Maverik. Por otro lado, el mejor guion adaptado fue para Women Talking. Como mejor canción original, la elegida fue Naatu Naatu, de la cinta hecha en India RRR.



John Travolta presentó el In memoriam, dedicado a los artistas fallecidos, entre ellos su compañera de reparto en Grease, Olivia Newton-John. Este momento fue acompañado con una interpretación de Lenny Kravitz.

