Alex Giney, considerado uno de los documentalistas más importantes de la época, según la revista Esquire en el 2010, dirigirá un documental sobre el empresario y, ahora dueño de Twitter, Elon Musk.



El documental que se titula ‘Simplemente Musk’, lleva en producción varios meses y tiene el propósito de mostrar "un examen definitivo y sin adornos" del dueño de Tesla, SpaceX y Twitter, dice Gibney en el comunicado oficial.

"Ahora es el momento de hacer un retrato riguroso de Elon Musk, que es innegablemente una de las figuras más influyentes de nuestro tiempo", asegura Gibney.



"He estado trabajando en esta película, de vez en cuando, durante algún tiempo y estoy muy entusiasmado con ella”, también dijo.



Stacey Offman (Money Shot: The Pornhub Story) y Richard Perello (Unveiled: Surviving La Luz Del Mundo) serán los directores ejecutivos del documental. Además será producida y financiada por Jigsaw Productions (productora de Gibney), Closer Media, Anonymous Content y Double Agent.



Alex Gibney es reconocido por ganar el Oscar con el documental ‘Taxi to the Dark Side’ y otras producciones como Going Clear: Scientology and the Prison of Belief (ganadora de tres premios Emmy en 2015) y Steve Jobs: The Man in the Machine.

