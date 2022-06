HBO Max tempranamente anuncia el desarrollo de la primera secuela de la exitosa serie Game of Thrones (GOT), se trata de una producción de uno de los personajes favoritos de los fans: Jon Snow.



De acuerdo al diario estadounidense The Hollywood Reporter, Kit Harington estaría dispuesto a repetir el papel, en caso de que una serie avance. El actor fue nominado dos veces a un Emmy por su interpretación de un héroe de acción que lucha por defender los nobles valores de su familia en un mundo brutal.



En la octava y última temporada de Thrones, Jon Snow descubrió que su verdadero nombre era Aegon Targaryen, un posible heredero del Trono de Hierro. En el final de la serie, fue exiliado de Poniente y viajó al norte de la Muralla con los Wildlings para dejar atrás su antigua vida.



​El proyecto trastocaría la última temporada de GOT, como la última palabra sobre los destinos de los personajes supervivientes de la serie más popular y ganadora de un Emmy de HBO de todos los tiempos.



En teoría, el proyecto podría abrir la puerta para que reaparezcan otros personajes supervivientes del universo de GOT, como Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) y Brienne de Tarth (Gwendoline Christie).



Otras actuaciones de Harington

​Desde que completó su trabajo en ocho temporadas de Thrones, Harington ha aparecido en Marvel Cinematic Universe, coprotagonizada en Eternals de 2021.



También protagonizó recientemente el papel principal en la producción en vivo del Teatro Nacional de Henry V.



En GOT, el actor era conocido por soportar algunas de las filmaciones más agotadoras del programa, incluidas las infames 11 semanas de rodajes nocturnos de invierno de la última temporada en Irlanda del Norte.

