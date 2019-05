Actores de ‘Juego de tronos’ comienzan a despedirse de sus personajes

La actriz inglesa Emilia Clarke, quien encarnó a Daenerys Targaryen, la célebre madre de los dragones, en la serie ‘Games of Thrones’ (‘Juego de tronos’) se despidió con nostalgia de su personajes.



"Encontrar las palabras para escribir este post me ha dejado abrumada no solo por lo mucho que quiero decir, sino por cómo se sienten de pequeñas las palabras en comparación con lo que este programa y Dany han significado para mí", escribió en Instagram.

Al recordar a Daenerys, la actriz comentó que esta mujer le tocó el corazón. “He sudado en el fuego del dragón, he derramado muchas lágrimas por quienes dejaron nuestra familia antes de tiempo, y me exprimí el cerebro tratando de hacer justicia a Khaleesi con las palabras magistrales, acciones (y nombres) que me dieron".



En su conmovedor mensaje, la actriz de 32 años, anotó que la experiencia de actuar en ‘Juego de tronos’ le aportó mayores herramientas a su formación como actriz y como ser humano.



Y claro, aprovechó para mandarle un cariñoso mensaje a los millones de seguidores: "Os debo mucho las gracias, por mantener la mirada fija en lo que hemos hecho y lo que yo he hecho con un personaje que ya estaba en el corazón de muchos antes de que me pusiese la peluca rubio platino. Sin ustedes no hay un nosotros. Y ahora nuestra guardia ha terminado".