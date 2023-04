El pasado 13 de abril, Warnes Bros anunció por medio de un evento de prensa, que HBO Max pasaría a denominarse Max, un servicio de transmisión, el cual estará disponible el 23 de mayo en Estados Unidos, según como se leyó en la página Varder.news, página especializada en informar sobre lo último en cine.

La idea de Bros es hacer que esta empiece a ser conocida por su nuevo nombre, por lo que decidieron dar a conocer la precuela de las series 'Game of Thrones' y de 'The Big Bang Theory', así lo anunció la compañía el pasado 12 de abril.

'Game Of Thrones'

La nueva precuela de 'Game Of Thrones', será titulada 'A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight', estará basada en 'Los cuentos de Dunk y Egg', los cuales están conformado por: 'El caballero errante' (1998), 'La espalda leal' (2003) y 'El caballero misterioso' (2010).



Esta será producida y guiada por George Martin, Ryan Condal, Vincel Gerardis e Ira Parker, productor de la conocida serie 'House of The Dragon', según informó HBO en su cuenta de Twitter.



Hasta el momento no se conoce la fecha de su estreno; no obstante, se dio a conocer una sinopsis de la precuela, la cual estará enfocada en un siglo antes de los acontecimientos de 'Game of Thrones'.



Un siglo antes de los eventos de Game of Thrones, estaban Sir Duncan el Alto y su escudero, Egg.

Con la producción ejecutiva de George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal y Vince Gerardis, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight ha sido confirmada como serie. pic.twitter.com/oQ7l7PN2Ah — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) April 12, 2023

'Big Bang Theory'

Por otra parte, para los amantes de la comedia hay buenas noticias, ya que se confirmó la segunda temporada de la precuela de la serie más querida por los cinéfilos, 'The Big Bang Theory'.



Hasta el momento no se conoce con exactitud quienes harán parte del elenco; no obstante, se espera que Jim Parsons vuelva para darle vida al papel de 'Sheldon Cooper', lo cual resultaría emocionante.



Este spin-off será dirigida por Chuk Lorre, quien hace algunos meses confesó que "estaba abierto a un posible regreso de la serie, aunque confesó que sería difícil superar el final casi perfecto", según se lee en la página web Hipertextual, medio enfocado en informar sobre tecnología, ciencia y cultura digital.



Finalmente, cabe aclarar que esta también se estrenará en la nueva plataforma de streaming Max.

