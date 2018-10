Naomi Watts protagonizará una serie inspirada en 'Game of Thrones'

Hace un par de días comenzaron los rumores que emparentaban a la australiana (recordada por películas como 'Mudholland Drive', 'King Kong' y 'Lo imposible'), con el nuevo proyecto inspirado en los conflictos de poder de la serie más exitosa de HBO.

El actor Kit Harington (izquierda) representa a Jon Snow, uno de los personajes que ha trascendido en la famosa serie de HBO. Foto: HBO

Del nuevo proyecto televisivo solo se conoce que se ambientará miles de años antes de los acontecimientos que dieron forma a la trama de 'Game of Thrones'. Según la revista 'Variety' contará los inicios de héroes que luego fueron arrastrados a la oscuridad.



El entramado argumental de las nuevas aventuras de 'Game of Trones' estaría conformado por cinco producciones que guardan en secreto las historias que se desarrollarán con independencia una de la otra.



Según George R.R. Martin, autor de los libros que inspiraron la serie, las nuevas producciones tendrán un elenco totalmente renovado.

Lo que se sabe es que los guionistas en este nuevo ciclo serán Jane Goldman, Max Borenstein ('Kong: Isla calavera'); Carly Wray ('Westworld') y Bryan Cogman, quien ya trabajó en 'Game of Thrones'.



Sin embargo los creadores de la serie que ha sido fuente de todo este nuevo universo: David Benioff y Dan Weiss, no serán parte de las nuevas producciones, ya que tienen toda su atención en el final de 'Game of Thrones', que será el próximo año.



