Dracarys, Dracarys y más Dracarys/Navegantes del cable

Se nos enloqueció la reina. Es real, uno de los personajes más queridos de la serie siguió la genética de la locura y destruyó un arco de personaje que nos había prometido justicia y carisma. Daenerys Targaryen se dejó llevar por sus emociones y dio un giro radical al ser la artífice de una guerra a fuego y sangre que no tuvo compasión. La decepción, la venganza y ese bichito de poder le picó el cerebro profundamente y la llevó a una dirección que estaba casi cantada.

Todos querían la batalla de un Drogon vengando a sus hermano. El episodio respondió con creces a esa expectativa y marcó el terreno para el cierre de otros conflictos inconclusos, Varys no pudo ver el ardor de una guerra precoz y su muerte resultó en vano. El perro cumplió su promesa y arrastró a 'La montaña' a un abismo de fuego e un momento épico que le dio un respiro a la dolorosa imagen de un pueblo diezmado y sacrificado sin razón.

La paranoia le gana al a estrategia y la sensación en la narrativa del episodio fue agridulce, Se caen los mitos y Daenerys está resbalando mientras Jon Snow, sigue ganando puntos cómo un ser apático y distante a las locuras del poder, que siempre tiene el honor y una gallardía a prueba de fuego. Sumado a un Tyrion que, posiblemente, no pueda perdonar el exceso de fuerza de su reina y una Arya que todavía tiene algo que a hacer, a pesar de que no pudo cerrar los ojos una Cersei aplastada por el amor de Jaime.



El penúltimo episodio no ofreció grandes sorpresas, pero si dejó claro eso de que amar a un personaje en Game of Thrones puede salir muy caro y que el cierre de la serie va más por el espectáculo y la tensión calculada, que por complejas reflexiones más dramáticas y profundas de los protagonistas...Ya no hay tiempo para eso.