Pocos van a sobrevivir en 'Game of Thrones'

Es cierto que 'Game of Thrones' no es solo epicentro de las apuestas alrededor de quien vive y quien muere, pero a pocas horas de la emisión del tercer episodio de la temporada final de esta serie y con todo el panorama claro alrededor de la gran batalla que lidiarán sus protagonistas con los White Walkers, es imposible no dejarse llevar por la morbosa curiosidad de saber quién se despide de la serie el 28 de abril, cuando HBO emita el capítulo.

¿Qué podría pasar?, pues cualquier cosa, ya si algo identifica a esta serie, es su capacidad de sorprender, de salirse del lugar común y de apostar por el dolor y la tristeza, como parte de una narrativa que siempre buscar remover los sentimientos de sus fanáticos.



Visto así, no sería raro que muchos cayeran en la defensa de Winterfell y que el sacrificio heroico sea el ingrediente de la mayor confrontación que promete la serie en este ciclo final. Algunos ya han cerrado parte de sus arcos de acción dentro de la historia, han alcanzado objetivos y hasta sienten que la muerte podría ser el elemento que reivindique su existencia.



Aún sin saber si la batalla alcanzará su mayor intensidad en un solo episodio o si se contendrá toda la tensión para dar paso a algo totalmente fuera de todo escenario profetizado, lo que si es cierto es que vale la pena arriesgarse a pensar en los que van a dejar la serie, no solo por ese factor morboso que siempre ronda en este tipo de situaciones que plantea la serie, sino porque daría la estructura ideal para saber que podría pasar en los siguientes tres episodios y en el conflicto por el Trono de Hierro.



Lo más sencillo es decir que quienes tuvieron un importante tiempo en pantalla en el segundo episodio de la serie serían los primeros en morir. El señor Davos experimentó algunos momentos de nostalgia y a pesar de que ha sobrevivido a batallas muy fuertes, el cariño y la cercanía que se ha ganado dentro de la trama (y con los fanáticos) podrían ser contraproducentes en este punto de giro que llegaría a ser el nuevo episodio de la mitad de la temporada.



Así mismo, Brienne de Tarth, está en la lista de las primeras predicciones de muerte. Ella alcanzó casi todos sus objetivos, configuró un ciclo de acciones que respondieron a su exigente concepto del honor y llegó a ser nombrada Caballero por su querido Jaime Lannister: todo está servido para el sacrificio…Sin embargo, hay que decir con temor que Jaime responde al mismo esquema.

Jaime Lannister restauró su honor. Foto: HBO

Brienne de Tarth también será protagonista en la Gran Guerra contra el Ejército de los muertos. Foto: Helen Sloan/HBO

Ser Davos Seaworth (Liam Cunningham). Foto: Helen Sloan/HBO



Otro que parece estar destinado a la muerte como parte de su redención sería Theon Greyjoy, que ha saltado de malas decisiones, traiciones y sufrimiento en todo el ciclo de Game of Thrones y que parece haber este viaje para romper su racha y cambiar su historia con los Stark.



En otro tono, también podría rondar esa sombra de la muerte a Gusano gris, un personaje que si ha cumplido a cabalidad con seguir su senda de guerrero y que pareció despedirse de una manera muy intensa de Misandei, quien fue capaz de mostrarle las mieles del amor. Junto a Podrick, un personaje que ha ganado notoriedad, pero que en su última aparición convirtió en canción la melancolía de quien está listo para despedirse.



De todos modos, como en una vieja trama de suspenso, todos están marcados y la sensación de seguridad es muy tenue, al punto de que sin caer en el conclusión fácil de que todos van a morir, en realidad para esta serie sería mejor decir ‘pocos van a sobrevivir’.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1