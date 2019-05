¡Larga vida a los reinos medievales! ¿Por qué nos atraen tanto?

Esta noche llegará a su fin Game of Thrones, la serie que, tras ocho temporadas, goza de ser la más popular del planeta. No es una exageración decir que el último capítulo se vivirá con la misma expectativa de la final de un Mundial en un país futbolero.



Explicar el fenómeno de la saga creada por George R. R. Martin (que en 1996, irrumpió en las librerías con modestas expectativas de venta y que en abril de 2011 estrenó su primer capítulo en HBO), resulta tan complejo como desnudar la propia naturaleza humana.

Profunda, adictiva, soberbia, sangrienta, despiadada, son solo algunos de los calificativos de este éxito que ya es un hito de la televisión y que es analizado en las más diversas academias, como la Universidad de Sevilla, que fue la encargada de llevar adelante, hasta ayer, el primer Congreso Internacional: Juego de Tronos, claves desde las Humanidades, que reunió a decenas de especialistas de universidades de todo el mundo para desentrañar las claves del éxito de un producto cultural, y analizar las notaciones históricas (especialmente en relación con la Antigüedad y la Edad Media), el papel de la mujer, la economía y la religión.



Pareciera ser que el universo GoT no tiene fin, como tampoco el imaginado por J. R.R. Tolkien, quien tiene una biopic de reciente estreno y que volverá a aparecer en escena con una superproducción de Amazon. Se sabe que la compañía de Jeff Bezos invirtió US$ 250 millones en comprar los derechos de El Señor de los Anillos, trilogía que se convertirá en serie y que no solo buscará ser la sucesora de la ficción de HBO, sino que consolida el atractivo por estos relatos con inspiración medieval y fantástica, y que permiten trazar un paralelismo con nuestro mundo actual.



"El imaginario colectivo de nuestras sociedades está lleno de reminiscencias históricas, medievales y de otras épocas. Todos tenemos interiorizados personajes, acontecimientos, lugares, tradiciones que tienen un profundo valor histórico, pero que al mismo tiempo son absolutamente cotidianos -reflexiona Alfonso Álvarez-Ossorio, académico de la Universidad de Sevilla y uno de los organizadores del congreso-.



Continúa: "No creo que lo que ocurre con Game of Thrones (GoT) o El Señor de los Anillos (ESdlA) se trate solo de fascinación por la ficción medieval, sino por el hecho de que estas historias apelan a los elementos sustanciales de las sociedades occidentales, que tienen una base histórica indudable, no solo medieval; también, clásica (o antigua en su conjunto) y moderna. En estos mundos, se tocan de lleno cuestiones que son inherentes a la evolución del ser humano a lo largo de la historia, como el derecho, la religión, el papel de las mujeres, la lucha contra el mal, la muerte. Y todo ello, respondiendo a preguntas que son de la más rabiosa actualidad. Cuando eso se hace a partir de una sólida base intelectual y de una prosa rica, entretenida, cautivadora y apasionante, como sucede con la obra de Martin y de Tolkien, se dan todas las circunstancias que explican el éxito de estas sagas".



FABIANA SCHERER

LA NACIÓN (ARGENTINA)

GDA