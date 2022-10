¿Le colocaría el nombre de un personaje de ‘Game of Thrones’ a su hijo? Aunque suene loco, en Tamaulipas, México, unos padres registraron a su niña con el nombre ‘Khaleesi’, haciendo referencia a la heredera de los siete reinos.



Fue a través de una publicación de Facebook que esta situación se dio a conocer. En la imagen publicada por la página ‘Tamaulipas informa’ se puede observar el acta de nacimiento de la menor, en la que se lee “Angela Khaleesi”.

“Khaleesi, la indiscutible reina de los Dothraki, rompedora de cadenas, heredera al Trono de Hierro y madre de dragones”, escribió la página haciendo referencia al personaje de Daenerys Targaryen. Además, hicieron la broma que la bebé debería vivir en una colonia llamada “Westeros”, así como en la serie.



En los comentarios algunos fanáticos de ‘Game of Thrones’ hicieron la corrección de que “Khaleesi” no es un nombre, sino que así se dice princesa en la lengua Dothraki, la cual fue inventada por George R.R. Martin, el creador de la saga.



Otros internautas también señalaron que han nombrado a sus hijos y mascotas con nombres relacionados a la serie.



“Mi nieta se llama Daenerys y ya va a cumplir 4 años”, “Novato, la mía se llama Arya, tiene 6 años y nació durante la tercer temporada”, “Pues mi criatura tiene 8años y se llama Daenerys con un solo nombre registrado pero en la casa le dicen los dos. Además, su mascota también lleva el nombre de arya”, se lee en los comentarios.

TENDENCIAS EL TIEMPO