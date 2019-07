'Game of Thrones' lidera las nominaciones a los premios Emmy

En la mañana de este martes, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos anunció los nominados para los premios Emmy de este año, que, como ocurrió en el 2018, tendrán como máxima opcionada a la serie de HBO 'Game of Thrones'.



La producción, que finalizó en mayo pasado con una controversial octava temporada, logró 32 nominaciones, incluidas categorías como mejor serie dramática y mejor dirección (solo en esta, tres de sus capítulos fueron nominados).

La producción además sorprendió con las nominaciones en las categorías principales de actuación, pues Emilia Clarke y Kit Harrington lograron clasificar al quinteto de opcionados para mejor actriz y mejor actor, respectivamente. Previamente, ambos habían sido incluidos en las categorías de mejores actores de reparto.

La suerte se multiplicó en el apartado de mejor actriz de reparto, en el que están nominadas cuatro intérpretes de la mega producción de HBO: Gwendoline Christie (Brienne of Tarth), Lena Headey (Cersei Lannister), Sophie Turner (Sansa Stark) y

Maisie Williams (Arya Stark).



Además, en la categoría de mejor actor de reparto hay tres opcionados de 'Game of Thrones': Alfie Allen (Theon Greyjoy), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) y Peter Dinklage, quien podría recoger su cuarta estatuilla por su papel de Tyrion Lannister.



La otra nominada fue la holandesa Carice van Houten, quien encarnó al personaje de Melisandre y clasificó entre los opcionados de mejor actriz invitada.



'Game of Thrones', que hasta el momento ha ganado 47 Emmy, alcanzó de esta manera el mayor número de nominaciones en un año, superando a la serie 'Breaking Bad', que logrado 29 en el 2014.



Las nominaciones fueron anunciadas por los actores Ken Jeong (conocido por las películas '¿Qué pasó ayer'?) y D'Arcy Carden (de las series 'The Good Place' y 'Barry'). A 'Game of Thrones' la sigue en número de nominaciones la comedia 'The Marvelous Mrs. Maisel', que alcanzó 20, incluidas las de mejor comedia y mejor actriz en una comedia (Rachel Brosnahan).



Por otra parte, el actor de origen colombiano John Leguizamo está nominado en la categoría de mejor actor de reparto en una serie limitado o película para televisión por su papel de Raymond Santana en la serie de Netflix 'When They See Us' (esta producción tiene 16 nominaciones.).



Los ganadores de las principales categorías de los Emmy se anunciarán en una ceremonia especial el 22 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles. Una semana antes, se realizará una ceremonia previa en la que se anuncian los galardonados de las categorías de producción y de otros campos, como 'reality' y actores invitados, entre otros.



En la batalla de las cadenas, la más opcionada es HBO, que en total sumó 137 nominaciones, seguidas del gigante del 'streaming' Netflix, que alcanzó 117. Además de 'Game of Thrones', HBO también tiene como cartas fuertes la miniserie 'Chernobyl', que logró 19 nominaciones; la comedia 'Barry', con 17, y el programa 'Last Week Tonight With John Oliver', con 9.

Nominados de las principales categorías

Mejor serie dramática:

'Better Call Saul'

'Bodyguard'

'Game Of Thrones'

'Killing Eve'

'Ozark'

'Pose'

'Succession'

'This Is Us'



Mejor serie de comedia:

​Barry'

'Fleabag Prime'

'The Good Place'

'The Marvelous Mrs. Maisel'

'Russian Doll'

'Schitt's Creek'

'Veep'



Mejor miniserie:

'Chernobyl'

'Escape At Dannemora'

'Fosse/Verdon'

'Sharp Objects'

'When They See Us'



Mejor película de televisión:

'Bandersnatch'

'Brexit'

'Deadwood'

'King Lear'

'My Dinner With Hervé'



Mejor actriz principal en una serie dramática:

Emilia Clarke (Game Of Thrones)

Jodie Comer (Killing Eve)

Viola Davis (How To Get Away With Murder)

Laura Linney (Ozark)

Mandy Moore (This Is Us)

Sandra Oh (Killing Eve)

Robin Wright (House Of Cards​)



Mejor actor principal en una serie dramática:

Jason Bateman (Ozark) Netflix 2 6 0

Sterling K. Brown (This Is Us)

Kit Harington (Game Of Thrones)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Billy Porter (Pose)

Milo Ventimiglia (This Is Us)



Mejor actriz principal en una comedia:

​Christina Applegate (Dead To Me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Natasha Lyonne (Russian Doll)

Catherine O'Hara (Schitt's Creek)

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)



Mejor actor principal en una serie dramática:

​Anthony Anderson (black-ish)

Don Cheadle (Black Monday)

Ted Danson (The Good Place)

Michael Douglas (The Kominsky Method)

Bill Hader (Barry)

Eugene Levy (Schitt's Creek)