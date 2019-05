George R. R. Martín no ha terminado los libros de 'Game of Thrones'

El escritor George R.R. Martin, autor de la saga de novelas 'A Song of Ice and Fire', en la que se basa la serie televisiva 'Game of Thrones', desmintió que los últimos dos libros que faltan para terminar la historia lleven años escritos y arremetió contra los bulos que circulan en internet sobre el asunto.

En su blog personal, Martin hace notar su enfado por las "locas historias" que están proliferando y asegura, "para que conste en acta": "No, 'The Winds of Winter' y 'A Dream of Spring' no están acabados. 'Dream' ni siquiera está comenzado; no voy a empezar a escribir el volumen siete hasta que termine el volumen seis".



Medios especializados en cultura como Vulture apuntan al actor Ian McElhinney -que interpreta a Barristan Selmy- como fuente de la "desinformación", ya que aparece en un video grabado en una convención de seguidores asegurando que Martin "acabó hace años" las dos últimas novelas de la saga.

"Me parece absurdo tener que decir esto. El planeta es redondo, la Tierra gira alrededor del Sol, el agua moja... ¿tengo que decir esto también? Me aturde que alguien crea este cuento un solo instante. No tiene ni pizca de sentido. ¿Por qué iba a estar años con las novelas acabadas?", ironiza el autor en su página.



En ese sentido, Martin cuestiona que las firmas que editan las novelas en todo el mundo fueran a "consentir" eso, porque "ganan millones y millones de dólares cada vez que sale un nuevo libro de 'Ice and Fire' ('Hielo y Fuego' en español), y tampoco la plataforma HBO, ya que las novelas "ayudan a crear interés en la serie" y viceversa.



"Así que... no, los libros no están acabados. HBO no me pidió atrasarlos. Tampoco David & Dan. No hay un 'pacto' para esperar con los libros. Os lo aseguro, HBO y David & Dan hubieran estado emocionados y encantados si 'The Winds of Winter' se hubiera entregado y publicado hace cuatro o cinco años... y NADIE estaría más encantado que yo", reiteró.

El escritor arremetió contra el "periodismo de internet" y dijo estar cada vez más convencido de que es un "oxímoron" por las historias que surgen sobre él, las cuales dijo ignorar porque tiene "mejores cosas que hacer" que seguir los rumores de "una web oscura que está troleando para tener tráfico".



"De vez en cuando, sin embargo, una de estas historias consigue una vigencia improbable y simplemente reírse de la locura no es suficiente", sostiene el autor, que pide con sentido del humor "no creer todo lo que lean en internet", excepto su blog.



'Game of Thrones' está en un pico de popularidad en internet desde el estreno de su última temporada y especialmente de cara a la emisión del capítulo final de la serie el próximo domingo, con los seguidores atentos a cualquier detalle curioso o desconocido, ya sea un gazapo de la producción o rumores morbosos.



EFE