'Game of Thrones' y 'Saturday Night Live' ya tienen sus primeros Emmy

La serie 'Game of Thrones' y el programa de comedia "Saturday Night Live" ya cuentan con siete premios cada uno, que fueron concedidos durante las galas previas de los Emmy, los reconocimientos más importantes de la industria televisiva

.Debido al elevado número de categorías de estos galardones, la Academia de la Televisión divide los Emmy en dos partes: los premios Creative Arts Emmy, que se celebraron el sábado 8 de septiembre y el domingo 9, en Los Ángeles; y los Primetime Emmy, que son los de mayor interés mediático y para el público, que se tendrán lugar en la ciudad californiana el lunes 17 de septiembre, en el Teatro Microsoft.



Los Creative Arts Emmy, que incluyen una gran cantidad de categorías técnicas y de estatuillas para formatos muy específicos de la pequeña pantalla, otorgaron siete premios a 'Game of Thrones'. La serie de fantasía épica de HBO partía con 22 nominaciones como la máxima favorita para la 70 edición de estos galardones. La producción se quedó con los galardones por efectos especiales, banda sonora y vestuario, entre otros aspectos.



Por su parte, el programa de comedia 'Saturday Night Live' también se llevó siete Emmy entre las dos veladas de los Creative Arts Emmy. Por otro lado, el show televisivo 'Anthony Bourdain: Parts Unknown', protagonizado por el fallecido chef Anthony Bourdain, se hizo con cinco premios. Dos de esos galardones, el de mejor guion de un programa de no ficción y el de mejor serie o especial informativo, premiaron de manera póstuma a Bourdain, que se suicidó el pasado junio.

Otros ganadores del fin de semana fueron 'Rick and Morty' a mejor programa de animación, 'USS Callister (Black Mirror)' obtuvo el galardón a la mejor película televisiva, y 'Wild Wild Country' recibió la estatuilla al mejor documental o serie de no ficción.



En la larga lista de los Creative Arts Emmy también sobresalió el músico John Legend, que como productor ejecutivo de 'Jesus Christ Superstar Live in Concert', que salió vencedor en el apartado de especial de variedades. Esta estatuilla convierte a Legend en un 'EGOT', término que en Estados Unidos define a aquellos artistas que han ganado al menos un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony. Así se sumó a Andrew Lloyd Webber y Tim Rice que han recibido los mismos galardones.



EFE