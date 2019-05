'Game of Thrones' estrenará un documental sobre su última temporada

"Esa fue la última toma de Emilia en 'Game of Thrones'". Con un altavoz, uno de los miembros del equipo de producción de la exitosa serie de HBO anunció esta noticia en una de las últimas jornadas de rodaje. De esta manera, se despedía a Emilia Clarke, quien interpreta a Daenerys Targaryen durante casi una década, y quien recibió una sonora ovación del equipo de la serie, tras la cual fue a abrazarse con D. B. Weiss, quien creó la producción junto a David Benioff.

Esta es una de las imágenes que se pueden ver en el tráiler del documental oficial sobre la octava temporada de 'Game of Thrones', la producción inspirada en la saga literaria 'Canción de hielo y fuego' de George R. R. Martin.

A pesar de las controversias que ha generado esta temporada, hay gran expectativa por el capítulo final de la serie, que se estrenará el 19 de mayo a las 8 p. m. en HBO (también se puede ver por HBO Go).



Una semana después, el 26 de mayo, se estrenará el documental, 'The Last Watch', que durará dos horas y fue dirigido por la cineasta británica Jeanie Finlay.



Según HBO, la producción es una despedida a Westeros, el continente en el que se desarrolla la historia, siguiendo el trabajo de todas las personas que ayudaron a construir las locaciones, diseñar las batallas y perfeccionar cada detalle de los seis episodios de la octava temporada.



