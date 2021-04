‘Game of Thrones’ cumple diez años y ya parece eterna

La serie más exitosa de la historia de HBO se estrenó en abril de 2011. Hoy, después de dos años de la emisión de su último episodio, sus cifras siguen siendo contundentes y su universo continúa en expansión.

El 17 de abril de 2011 se estrenaba en HBO la serie que puede presumir de ser el mayor fenómeno televisivo de la historia reciente; una producción al nivel de las grandes sagas cinematográficas del cine de fantasía y ciencia ficción, tanto en recursos como en número de seguidores en todo el mundo, y que obtuvo el aplauso unánime de la crítica.



El mundo imaginado por el escritor George R. R. Martin, autor de la saga literaria A Song of Ice and Fire (Canción de hielo y fuego), cobró una nueva dimensión de la mano de David Benioff y Daniel B. Weiss, responsables de adaptar las novelas de Martin a esta serie de drama y fantasía medieval de audiencias millonarias.



Game of Thrones es la serie que el propio George R. R. Martin consideraba imposible de rodar, según cuenta James Hibberd en Todos los hombres deben morir, el libro sobre la producción de HBO que publicó en 2020, y que comenzó siendo una adaptación fiel de las novelas del escritor para acabar cobrando vida propia, aunque siempre con el asesoramiento de Martin, que aún tiene pendiente la publicación de dos entregas para concluir su saga.



(Lea además: Cinco motivos para ver Falcon y el Soldado del Invierno)



Algo que sin duda aumentó la expectación que ya causaba una serie con un argumento repleto de intrigas, pactos y traiciones y que, llegada la tercera temporada, nadie, ni los lectores de Martin, sabía muy bien por dónde iba a ir, contribuyendo con ello a todo tipo de teorías, que en algún caso fueron recogidas por los creadores de Game of Thrones y llevadas a la pantalla.



Todo contribuía a generar la expectación que convirtió a Game of Thrones en serie de éxito y ya de culto: desde las tramas palaciegas a la parte más fantástica y épica de la serie, o la eterna lucha entre el bien y el mal y la evidencia de la difusa línea que los separa.



Todo protagonizado por un extenso abanico de personajes con el que los espectadores no podían encariñarse sin tener la duda de si, en el siguiente episodio, seguirían con vida.



Pronto los apellidos Stark, Lannister o Targaryen fueron familiares hasta para quienes no seguían Game of Thrones, así como la simbología de una serie que también ganó adeptos gracias a sus múltiples ubicaciones de rodaje, convertidas en auténticos lugares de peregrinación para los seguidores de la producción televisiva.



Aunque los estudios están en Belfast y en Irlanda del Norte se pueden visitar una veintena de localizaciones, la producción pasó por otros países para recrear los continentes de Westeros (Poniente) y Essos, como Islandia, Croacia, Malta, Marruecos y España, el país en el que los productores de la serie utilizaron más espacios para el rodaje.



Los datos de HBO avalan la repercusión de Game of Thrones: es la serie de la plataforma con más licencias de emisión en todo el mundo, contabilizando más de 100; de los 9,3 millones de espectadores de la primera temporada pasó a 44,2 en la octava y última, con récord incluido en la emisión del episodio final en Estados Unidos, el 19 de mayo de 2019, con 19,3 millones de espectadores pendientes de El Trono de Hierro.

Reparto de lujo

Pero Game of Thrones no solo batió récords de audiencia, el fenómeno global que supuso la serie fue refrendado y aumentado por los premios recibidos: con 161, es la producción con más nominaciones en la historia de los Emmy; también la de mayor número de candidaturas en un solo año (32), y la que más premios ha recibido en total, con 59 estatuillas, y 12 en una única temporada.



Candidata a la mejor serie dramática en todas sus temporadas, se llevó el Emmy en esta categoría en cinco ocasiones y, además de la multitud de premios técnicos recibidos, destacan dos galardones a la mejor dirección y otros dos al mejor guión.



El actor Peter Dinklage, que interpreta a Tyrion Lannister en la serie, ganó un Globo de Oro y el Emmy al mejor actor de reparto en serie dramática en cuatro de las ocho ocasiones en las que fue nominado por su trabajo en Game of Thrones, es el más reconocido entre el extenso reparto de la producción.



(Le puede interesar: Esto invertirá Amazon Prime Video en serie de 'The Lord of the Rings')



Un elenco integrado tanto por actores de larga y reconocida trayectoria y grandes nombres de la actuación como por debutantes convertidas en auténticas estrellas gracias a la serie, destacando las actrices Sophie Turner y Maisie Williams, que dan vida a las hermanas Sansa y Arya Stark; o William Isaac Hempstead-Wright, quien interpreta a Bran Stark.



Si ellos se meten en la piel de tres de los personajes más relevantes de la saga, Emilia Clarke, como Daenerys Targaryen, y Kit Harington, como Jon Snow, fueron los grandes abanderados de la serie, en la que también destacan intérpretes como Lena Headey, en su papel de Cersei Lannister, o Nikolaj Coster-Waldau, que da vida a Jaime Lannister.



Un reparto de lujo del que también formaron parte grandes nombres de la actuación como Diana Rigg (Olenna Tyrell) o Charles Dance (Tywin Lannister), e intérpretes populares en los últimos años como Natalie Dormer (Margaery Tyrell), Jason Momoa (Khal Drogo), Richard Madden (Robb Stark), Pedro Pascal (Oberyn Martell), o Sean Bean (Ned Stark), conocido por su participación en The Lord of the Rings.



El éxito arrollador de la serie ha dado lugar a varios proyectos audiovisuales sobre el universo mostrado en Game of Thrones con los cuales continuar un fenómeno televisivo que, para los seguidores, concluyó demasiado pronto y del que aún quedarían muchas cosas por descubrir.

El legado de una década

Luego de cancelar el proyecto de la precuela Bloodmoon, de la que se llegó a rodar el episodio piloto con Naomi Watts como protagonista, HBO estrenará en 2022 la precuela House of the Dragon, una serie que contará la historia de la familia Targaryen 300 años antes de los acontecimientos narrados en Game of Thrones.



A modo de continuación de esta primera precuela de la serie, la compañía trabaja en el desarrollo de The Tales of Dunk and Egg, que sitúa la acción 90 años antes, y contempla la posibilidad de otra producción que narre la rebelión de Robert Baratheon, origen de los sucesos de Game of Thrones.



Además de la posibilidad de realizar una serie de animación, varios medios estadounidenses han adelantado que HBO producirá tres spin-offs relacionados con su serie más premiada: 9 voyages, Flea Bottom y 10.000 Ships.



Aunque no hay confirmación oficial todavía, los seguidores de la serie están de enhorabuena porque lo que es seguro es que podrán seguir disfrutando del universo de Game of Thrones.



(Lea también: 'Invencible', la historia de un superhéroe adolescente y violento)



(Lea: La serie que narra el 'matrimonio' de la música y la comida del Caribe)



MIRIAM SOTO - EFE REPORTAJES

REDACCIÓN DOMINGO