¿Cuál es el mejor capítulo de 'Game of Thrones'? Elíjalo usted

Este domingo 19 de mayo, a las 8 p. m., comienza el episodio final de una de las series más importantes de este siglo: 'Game of Thrones', la producción épica de HBO inspirada en la saga literaria 'Canción de hielo y fuego' del escritor estadounidense George R. R. Martin,

La producción llega a su desenlace con números históricos: es la serie más ganadora en la historia de los premios Emmy y cada episodio de su temporada final promedia 43 millones de espectadores en Estados Unidos; pero este ciclo final es tal vez el más controversial.

En total, han sido 72 episodios, a falta del final, y como antesala a la conclusión, los invitamos a escoger cuál es el mejor capítulo de 'Game of Thrones'. Como referencia, presentamos los 20 mejores según los votos IMDB, la base de datos más confiable y consultada del cine y la televisión.



A continuación, les presentamos un pequeño resumen de esos 20 capítulos, organizados por orden de emisión. Al final, usted puede votar por su favorito.

'Baelor' (episodio 9 de la primera temporada)

Desde que se anunció la serie, se presentaba a Ned Stark como el protagonista. La sorpresa entonces fue mayúscula cuando Joffrey Baratheon ordenó cortarle la cabeza al Guardián del Norte por traición. Así empezó la nueva guerra por el Trono de Hierro. Calificación: 9,6

Ned Stark, el protagonista de la primera temporada de Game of Thrones. Foto: Cortesía HBO

'Fire and Blood' (episodio 10, temporada 1)

El final de la primera temporada dejaba armadas todas las fichas para la Guerra de los Cinco Reyes. Todavía en el duelo por haber perdido a su padre, Robb Stark recibe el apoyo de todos sus abanderados y es nombrado Rey en el Norte. Además, Daenerys se despide de Khal Drogo quemando su cuerpo, se atreve a entrar a las llamas con sus tres huevos y sale con tres dragones, con lo que se gana su apodo de la Madre de los Dragones.

Daenerys Targaryen. Foto: HBO

'Blackwater' (episodio 9, temporada 2)

Con una explosión de fuego valyrio comenzaba la primera gran batalla de la serie, en la que el ejército de los Lannister resiste en King's Landing la arremetida de Stannis Baratheon. Aunque Tyrion comandó el ejército contra todos los pronósticos, fue su padre, Tywin, quien ganó la batalla en el último momento. Calificación: 9,7

Tyrion Lannister. Foto: Helen Sloan/HBO

'Valar Morghulis' (episodio 10, temporada 2)

Tras la batalla de Blackwater, los Lannister reorganizan sus fuerzas: Joffrey cancela su compromiso con Sansa y se compromete con Margaery Tyrell. Aunque los Stark también mueven sus piezas (Robb se casa con Talisa y Arya se despide de Jaqen H'ghar), es Daenerys quien causa mayor impacto en la historia, recuperando sus dragones tras ver una profecía en The House of the Undying. Calificación: 9,5

Daenerys Targaryen, acompañada de su dragón Drogon. Foto: HBO

'And Now His Watch Is Ended' (episodio 4, temporada 3)

Otra vez Daenerys demuestra su fuerza, obteniendo el ejército de los Unsullied tras quemar con Drogon a Kraznys mo Nakloz. En este capítulo, también se amotinan algunos hombres de la Guardia de la Noche, que asesinan a al comandante Mormont, mientras que Varys le demuestra a Tyrion el poder de una venganza lenta, enseñándole que ha torturado durante años al hechicero que lo castró. Calificación: 9,6

Varys. Foto: HBO

'The Rains of Castamere' (episodio 9, temporada 3)

Este es el episodio de la famosa 'Boda Roja', una de las secuencias más brutales e impactantes de la serie. Confiado en ganar aliados para su guerra contra los Lannister, Robb Stark visita a Walder Frey para el matrimonio de una de sus hijas. Sin embargo, la boda finaliza en una masacre, pues los hombres de Frey asesinan a Robb, a su madre, Catelyn Stark, y a su esposa, Talisa, que estaba embarazada. Las reacciones de los fanáticos a este capítulo se viralizaron en internet. Calificación: 9,9

'The Lion and the Rose' (episodio 2, temporada 4)

Otra boda que terminó con un muerto, aunque en este caso los seguidores de la serie celebraron, pues se trataba de Joffrey, uno de los personajes más odiados. En la llamada 'Boda púrpura', el entonces Rey de los Siete Reinos se casó con Margaery y justó después de haber humillado a su tío Tyrion, fue envenenado. Calificación: 9,7

'The Laws of Gods and Men' (episodio 6, temporada 4)

Tyrion fue señalado por su hermana Cersei de haber matado a Joffrey, y por eso se tiene que enfrentar a un juicio. Tras escuchar los testimonios de varias personas, entre ellas su amada Shae, Tyrion (encarnado por Peter Dinklage) ofrece una de las interpretaciones más poderosas de la serie, con un monólogo en el que finaliza pidiendo un juicio por combate. Calificación: 9,7

Cersei Lannister (Lena Headey) se consolidó como una de las antagonistas de la serie. Foto: Helen Sloan/HBO

'The Mountain and the Viper' (episodio 8, temporada 4)

Y llegó el combate. Oberyn Martell aceptó representar a Tyrion, motivado porque su contrincante era el asesino de su hermana: Gregor Clegane, La Montaña. Durante el enfrentamiento, parecía que Oberyn sería el ganador, pues tenía a La Montaña a sus pies; sin embargo, sus ansías de venganza y su deseo de que confesara quién le había ordenado que matara a su hermana jugaron en su contra, y al final Clegane le aplastó la cabeza. Calificación: 9,7

'The Watchers on the Wall' (episodio 9, temporada 4)

Siguiendo con la tradición del noveno capítulo, la serie ofreció otra batalla espectacular entre la Guardia de la Noche y el ejército de los salvajes. Más allá de las peleas -los guardianes del muro estaban superados en número pero resistieron el ataque-, el episodio ofreció uno de los momentos más tristes de la historia: Ygritte, la novia de Jon Snow, murió en los brazos de su amado tras ser atravesada por una flecha. Calificación: 9,6

'The Children' (episodio 10, temporada 4)

El epílogo de la cuarta temporada cambió para siempre el destino de Tyrion, quien había sido liberado por Jamie y por Varys, pero que antes de huir terminó asesinándose a Shae, que lo había traicionado, y a su padre, Tywin, que lo había sentenciado a muerte. El episodio también tuvo otra batalla para el recuerdo: The Hound contra Brienne, quien finalmente triunfó.

'Hardhome' (episodio 8, temporada 5)

Jon Snow, el nuevo comandante de la Guardia de la Noche, viajó hasta Hardhome para que los salvajes cruzaran el muro. Allí fue cuando se dio la primera gran batalla contra el ejército de los muertos, en una secuencia llena de tensión. Aunque Snow descubrió que el acero valyrio podía vencer a los muertos, la batalla terminó en una masacre y el Rey de la Noche demostró que podía revivir a todos los fallecidos para que lucharan a su lado. Calificación: 9,9

Jon Snow. Foto: HBO

'The Dance of Dragons' (episodio 9, temporada 5)

Daenerys, ya con Tyrion de su lado, visita la Arena de Meereen para ver las peleas a muerte. Allí, sufre un violento ataque de los Hijos de la Arpía, quienes la acorralan hasta que finalmente su dragón Drogon llega al rescate. Por otro lado, en una de las imágenes más duras de la serie, Stannis decide sacrificar a su hija Shireen, esperando así obtener la ayuda del Señor de la Luz. Calificación: 9,5

'Home' (episodio 2, temporada 6)

Durante casi un año, 'Game of Thrones' tuvo en suspenso a sus seguidores con el destino de Jon Snow, quien había muerto apuñalado en el final de la quinta temporada. Ahora, gracias a la ayuda de Melisandre, quien convoca los poderes del Señor de La luz, Snow revive en los últimos segundos del capítulo. Calificación: 9,4

'The Door' (episodio 5, temporada 6)

Pocas series logran generar tanto impacto por la muerte de un personaje secundario como lo hizo 'Game of Thrones' con Hodor. Este gigante era uno de los escoltas de Bran Stark, quien se pone en peligro cuando se topa con el Rey de la Noche en una de sus visiones. Para cerrar este capítulo, en un giro narrativo admirable, Bran se encuentra con Hodor en el pasado, mientras en el presente los ataca el ejército de los muertos. Meera Reed grita 'Hold The Door' ('Sostén la puerta'), una frase que reverbera hasta el pasado, mientras Bran descubre que fue el culpable del problema mental de Hodor, quien en el presente muere heroicamente. Calificación: 9,7

Otra muerte de Game of Thrones hizo brotar algunas lágrimas de los seguidores de la serie: la de Hodor. Foto: Cortesía HBO

'Battle of the Bastards' (episodio 9, temporada 6)

Varias semanas de rodaje se requirieron para grabar esta inmensa batalla, en la que Jon Snow se enfrenta con Ramsay Bolton para recuperar Winterfell. El primero en morir es Rickon Stark, lo que desata la furia de su hermano Jon, quien casi pierde la batalla, de no haber sido por la ayuda de los Caballeros del Valle. Imágenes para el recuerdo quedan muchas, como Jon Snow desenfundado su espada mientras se aproximan cientos de hombres a caballo, o la muerte del gigante Wun Wun. Calificación: 9,9

'The Winds of Winter' (episodio 10, temporada 6)

La temporada 6 dejó otra masacre además de la 'Batalla de los bastardos'. Acorralada por el poder del Gorrión Supremo, Cersei se niega a asistir a su juicio y destruye todo el septo de Baelor con fuego valyrio. De esta manera, y tras el suicido de Tommen, termina coronada como la Reina de Westeros. El final de esta temporada también tuvo la venganza de Arya contra Walder Frey y una revelación muy esperada: Lyanna Stark, desangrándose durante el parto, le pide a su hermano Ned que cuide a su hijo recién nacido (que luego será conocido como Jon Snow). Calificación: 9,9

'The Queen's Justice' (episodio 3, temporada 7)

Tras siete temporadas, dos de los personajes más queridos de la historia por fin se conocen: Jon Snow, que está buscando 'dragonglass' para derrotar al ejército de los muertos, y Daenerys Targaryen, que trata de sumar aliados a su causa. Aunque la reunión no terminó como Khaleesi lo esperaba, sí marca el comienzo de una unión que generará opiniones divididas. Entre las bajas de este capítulo se cuenta la de Olenna Tyrell, quien como despedida le dice a Jaime que ella fue la responsable de la muerte de Joffrey. Calificación: 9,3

'The Spoils of War' (episodio 4, temporada 7)

Daenerys sufre un par de fuertes derrotas luego de llegar a Westeros. Para inclinar la balanza, decide ir ella misma al campo de batalla para atacar al ejército de los Lannister. Con Drogon y los dothraki, la Reina de los Dragones desata toda su furia y devasta a los hombres de Cersei. Este episodio además representó el regreso de Arya a Winterfell. Calificación: 9,8

'The Dragon and the Wolf' (episodio 7, temporada 7)

El final de la penúltima temporada estuvo lleno de momentos emocionantes. La reunión entre Daenerys, Tyrion Jon y Jaime y Cersei para concertar una tregua es larga y tensionante, hasta que Cersei por fin parece aceptar. Y mientras Jon y Daenerys inician su romance, Bran y Sam descubren que el Rey en el Norte no es un bastardo sino el hijo legítimo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, lo que lo convierte en el legítimo heredero al trono. Calificación: 9,5