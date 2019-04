La millonaria audiencia de 'Game of Thrones' en Latinoamérica

Cada nuevo capítulo de la temporada final de 'Game of Thrones' se ha convertido en un verdadero acontecimiento, por la expectativa antes de cada episodio y por las secuelas que deja.



Además de su impacto en redes sociales (este año ya se han más de 15 millones de trinos sobre la serie), los cifras de audiencia han sido históricas para HBO. En Estados Unidos, el primer capítulo ('Winterfell') ha sido el más visto en la historia de la serie, con 17.4 millones de espectadores (11.8 de ellos lo vieron en el canal de televisión, y el resto por las plataformas de 'streaming'.).

El segundo, 'A Knight of the Seven Kingdoms', tuvo un breve descenso en números, pero igual alcanzó 15,9 millones de espectadores, una cifra nada despreciable para un canal por suscripción como es HBO.



Los números en Latinoamérica también son altos. Según reveló HBO, los dos primeros episodios ya llevan más de 30 millones de vistas en las plataformas oficiales de 'streaming' de las operadoras locales, como HBO GO, HBO On Demand y Video On Demand (VOD).



El tercer episodio, que durará cerca de una hora y media, y promete una intensa batalla para salvar a Winterfell del avance del ejército de los muertos, ha generado una gran expectativa entre los fanáticos y podría aumentar esas cifras de audiencia.