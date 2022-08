‘Game of Thrones’ se consolidó como una de las series más importantes del siglo XXI. Salió al aire por primera vez el 17 de abril de 2011.



En 2019 el programa emitió su último episodio. Desde entonces, la creación de David Benioff y D.B. Weiss se ha convertido en un fenómeno de culto para los fanáticos del universo ‘Game of Thrones’.



(Siga leyendo: Llega House of the Dragon: detalles de la serie inspirada en Game of Thrones).

Ahora, once años después se estrenará una precuela de la historia original. ‘La casa del dragón’ podrá ser vista desde el 22 de agosto y supone el regreso de la familia Targaryen.



La última temporada de la serie promedió doce millones de espectadores por emisión, sólo en los Estados Unidos. Los productores de la franquicia televisiva esperan que la nueva entrega tenga tanto éxito como la primera.



‘La casa del dragón’ está situada 300 años antes de los sucesos de ‘Game of Thrones’. La trama busca ahondar en algunos de los personajes más importantes de la historia escrita por George R.R. Martin.



Mientras llega el estreno de ‘La casa del dragón’, repasamos a los actores que hicieron parte del universo de la serie.

Jon Snow

El rol fue interpretado por el actor Kit Harington, quien participó en la película ‘The eternals’ tras su paso por ‘Juego de Tronos’.

Su nombre real es Christopher Catesby Harington. Foto: HBO / AFP

Arya Stark

La actriz Maisie Williams fue la encargada de interpretar este rol desde que tenía una corta edad. Luego de terminar la serie, trabajó en otros proyectos como 'Pistol' o 'Two Weeks to Live'.

La actriz tiene 25 años. Foto: HBO / Instagram: @maisie_williams

Sansa Stark

La británica Sophie Turner se tomó unos meses para dedicarse a su vida familiar. Su último trabajo fue en ‘The staircase’.



(Más: 'The Sandman' estrenó un capítulo especial de dos partes).

Turner está embarazada de su segundo hijo. Foto: HBO / Instagram: @sophiet

Tyrion Lannister

El actor Peter Dinklage fue el encargado de darle vida al hermano menor de los mellizos Cersei y Jaime. Volvió a la televisión para aparecer en ‘I Care a Lot’, su proyecto más reciente.

El actor estará en la precuela de 'Los juegos del hambre'. Foto: HBO / AFP

Cersei Lannister

Lena Headey le dio vida al icónico personaje que acabó enterrada en la serie. Su más reciente trabajo fue en ‘Gunpowder Milkshake’, de 2021.



(También: 'She-Hulk' tiene una canción colombiana en su banda sonora: ¿cuál es?).

La actriz cumplirá 49 años el próximo mes de octubre. Foto: HBO / Instagram: @iamlenaheadey

Daenerys

La reconocida actriz Emilia Clarke interpretó el rol de la temible Daenerys . En los últimos años la actriz se ha dedicado a cuidar su salud y volverá a ‘Juego de tronos’ en la precuela de ‘House of dragons’.

En las grabaciones de la serie, sufrió de dos aneurismas cerebrales. Foto: HBO / AFP

