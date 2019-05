Arya era la indicada para dar un giro en 'Game of Thrones' 

“Creo que el personaje de Arya es un personaje juvenil muy importante dentro de la televisión", comentó la actriz británica Maisie WIlliams, refiriéndose a su papel como Arya Stark en la serie Game of Thrones. Nada más cercano a la realidad por las circunstancias que en este momento rodean a la serie, recordaba la serie en un encuentro con miles de .



Matar al Rey de la Noche y lidiar con una batalla con mucha más actitud que muchos de los que enfrentaron ese combate oscuro, pero no menos espectacular tiene hoy a ese personaje en la boca de todo el mundo.



"Este viaje interpretando a Arya desde que era una niña hasta convertirse en una mujer ha sido emocionante y me ha llevado a ser capaz de reflexionar acerca de mi vida y como he ido creciendo", reflexionó WIlliams, en un panel en la pasada Cómic-Con de Sao PaUlo, Brasil.

Y vaya que si ha crecido, pues pasó de ser la niña que nunca se ubicó en el rol al que estaba predestinada, a convertirse en una guerrera, a quedarse ciega, a vivir en la calle, a matar casi en destino al que llegaba, y cumplir a cabalidad con su lista de pendientes.



Poco a poco ha dejado de ser nadie, para convertirse –hasta ahora-en la pieza fundamental del nuevo giro y sorpresa que ofrece la serie. No es sensato decir que el final del Rey de la Noche fue apresurado o facilista.



En realidad Arya cerró un ciclo impactante para el que estaba predestinada y tenía todo para cumplir con ese destino manifiesto. Muchos soñaban con Jon dando espada a diestra y siniestra o a Bran usando sus poderes, pero fue ella la que, por ahora, le dio un respiro al peligro del hielo.



Precisamente, en una entrevista para Entertainment Weekly, Maisie Williams aseguró que fue toda una sorpresa conocer su trabajo en el episodio de la Gran Batalla.



Todo ocurrió en una lectura grupal: “En ese momento todos la aclamamos”, expresó por su parte Kit Harington, quien da vida a Jon Snow y del que muchos esperaron un desempeño a la altura de el de su hermana pequeña en la serie.



“Cuando lo leí, pero inmediatamente pensé que todos lo odiarían, que Arya no se lo merece. Lo más difícil en cualquier serie es cuando se construye un villano que es tan difícil de acabar, pero que luego lo derrotas”, explicó Williams en la entrevista.



“Se tenía que hacer bien, porque de lo contrario, las personas dirían: ‘Bueno, el villano no podría haber sido tan malo cuando una chica de 45 kilogramos entra y lo apuñala'”, agregó.



Pero hasta Harington reconoció que la decisión del episodio era la correcta. “Le da al entrenamiento de Arya un propósito para tener un objetivo final. Es mucho mejor cómo lo hace y la forma en que lo hace. Creo que tal vez frustrará a algunos en la audiencia que Jon esté cazando al Rey de la Noche y que nunca suceda esa pelea épica. Pero es lo correcto para los personajes”, señaló el actor.



