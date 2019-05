El nuevo rey de 'Game of Thrones' estará en Bogotá

ALERTA SPOILER: Si no ha visto el último capítulo de 'Game of Thrones', absténgase de leer esta noticia.



Uno de los giros más inesperados del capítulo final de la serie 'Game of Thrones', que se emitió este domingo, fue el elegido para gobernar a Westeros. Los principales representantes de las grandes familias se reunieron para determinar quién debería ser el gobernante y finalmente, tras la intervención de Tyrion, determinaron que sería Bran Stark.

Bran es uno de los personajes más enigmáticos de la serie, pues luego de perder el movimiento de sus piernas tuvo que sobrevivir más allá del muro y finalmente se convirtió en el Cuervo de los Tres Ojos, lo que le dio la habilidad para saber todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando.



Este personaje es interpretado por el actor británico Isaac Hempstead-Wright, de 20 años.

Y un par de semanas después del controversial cierre de la serie, Hempstead-Wright estará en Bogotá, pues es uno de los principales invitados de la Comic-Con Colombia 2019, que se realizará del 31 de mayo al 3 de junio en el Gran Salón Óscar Pérez Gutiérrez de Corferias.



La noticia de su llegada al país había sido confirmada el mes pasado por los organizadores del evento, que en ediciones anteriores ya había tenido como invitados a dos actores de la producción: Nikolaj Coster Waldau, quien encarnó Jaime Lannister y estuvo en Bogotá y en Medellín, y Nathalie Emmanuel, que hizo el papel de Missandei, la fiel consejera de Daenerys Targaryen.(Le puede interesar: Los memes que dejó el final de 'Game of Thrones' sin 'spoilers')

El joven se dio a conocer en el 2011 con un papel en la película 'The Awakening'. En el mismo año fue seleccionado para el papel de Bran Stark en 'Game of Thrones'.



Además de la serie de HBO, el actor, que estudió actuación en el Teatro de la Juventud Kent en Canterbury (Inglaterra), también ha aparecido en producciones como la película 'Circuito cerrado' y también prestó su voz para uno de los personajes de la cinta animada 'Los Boxtrolls'.



Hempstead-Wright protagonizará uno de los paneles de la Comic-Con (el día aun está por confirmarse), que también contará con la participación de Chandler Riggs, recordado por su papel de Carl Grimes en la serie 'The Walking Dead'.



Este evento es organizado por Planet Comics en asocio con Corferias, con Click On Design como aliado para Bogotá.