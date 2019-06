Actriz de Game of Thrones no quedó feliz con el final de su personaje

Uno de los personajes más complejos de la serie 'Game of Thrones', que acaba de finalizar, era Cersei Lannister, la heredera de la casa más rica de la historia. Aunque tenía todos los atributos de una villana, pues no solo maquinó para matar a su esposo Robert sino que destruyó un septo para acabar con todos sus enemigos, también era una devota madre.

​

La complejidad de Cersei se volvió más profunda gracias a la actriz que la interpretó, la británica Lena Headey, quien logró una de las interpretaciones más aplaudidas de sus 30 años de carrera.

Su trabajo fue aclamado tanto por los fanáticos de la serie como la prensa especializada. Sin embargo, esos elogios generalizados no dejan de ser sospechosos para la actriz.



"Me hace dudar más de mí misma... Porque piensas que deben estar mintiendo", le dijo la actriz al periódico 'The Guardian' en una entrevista que se publicó ayer.

En el reportaje, la actriz también se refirió al final de su personaje, que se dio en la última temporada, la más controversial de la serie, que generó un encarnizado debate entre sus seguidores.



(Alerta de spoiler: si no ha visto el final de la serie, no siga leyendo). En el penúltimo capítulo, Cersei ve como Daenerys Targaryen arrasa King's Landing con su dragón. En medio de la masacre causada por el fuedo de Drogon, el hermano de Cersei, y el amor de su vida, Jaime, llega a su rescate.



Los dos tratan de huir, pero quedan atrapados y al final sepultados por una lluvia de ladrillos. A Headey, ese desenlace no la convenció. "Diría que hubiera querido una muerte mejor", le dijo a 'The Guardian'.



Según la actriz, "uno obviamente sueña con la muerte de su personaje", y en esta esta serie hubiera podido pasar de cualquier manera, así que quedó un poco destrozada con lo que pasó.



"Pero creo que no hubieran podido complacer a todo el mundo. No importa lo que hiciera, creo que iba a haber una gran caída desde la cima", agregó.



Sobre el desarrollo de los últimos episodios, que para algunos fanáticos fueron decepcionantes por el desarrolló narrativo, Headey fue cautelosa: "Invertí como espectadora y tengo mis personajes favoritos. Y tengo algunas de mis propias quejas. Pero todavía no me he sentado borracha con David (Benioff) y Dan (Weiss) (creadores de la serie)".