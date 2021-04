'Con buenas intenciones esto no se soluciona': Gael García Bernal

El actor mexicano Gael García Bernal busca con El tema, una serie documental web que retrata las historias nacionales más críticas y actuales de los conflictos ambientales, concientizar al público y mostrar campos de acción.



“Si uno se pone a ver las cifras de la reunión que acaba de suceder en el Día de la Tierra y escuchas a los presidentes, por lo general hombres, hablar de lo que van a hacer y de sus buenas intenciones y lo contrastas con la información que existe, te llevas un susto brutal porque con buenas intenciones esto no se soluciona”, dice.



Para el actor de Y tu mamá también (2001), las acciones “reales y contundentes, con presupuestos que demuestren esas buenas intenciones, son las únicas soluciones posibles ante el grado de devastación natural que se vive en la actualidad”. Por ello lamenta que “la prioridad” para quienes gobiernan el mundo y en particular México, incluyendo a la oposición, no sea el medioambiente, lo que se demuestra con el presupuesto que se les asigna a estos problemas.



El tema son ocho cortos documentales en los que Gael y la activista mexicana Yásnaya Aguilar recorren ocho de los 32 estados de México. La serie, que cada martes estrena un capítulo, puede verse en YouTube.



