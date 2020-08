La impresionante carrera de Gael García Bernal en la televisión

“El Pájaro es un personaje que se mueve entre las sombras. Es una especie de ordenador de intrigas con cierta poética (…). Es un heredero, saca provecho de eso, pero no quiere salir a la superficie”.

Así define el actor mexicano Gael García Bernal a quien interpreta en la serie 'Aquí en la tierra', una producción que habla de corrupción, poder y familia en una simbiosis muy particular, llena de excesos, pero a la vez de naturaleza humana ambivalente y que explora ciertos prejuicios y conflictos sociales. El Pájaro es su representación de quienes mueven los hilos de la política sin aparecer en primer plano, pero que tienen el peso de llevar a cabo el trabajo sucio.

'Aquí en la tierra' (que ya tiene disponible completa su segunda temporada por la plataforma de contenidos 'app' de Fox, para los suscriptores del paquete de canales de Fox Premium, y cada viernes se puede ver un episodio nuevo a las 10 p. m. por el canal Fox Premium Series) es uno de los proyectos más importantes del actor de 41 años.

Recordado por sus papeles en el cine en 'El crimen del padre Amaro', Y tú mamá también, 'Diarios de motocicleta' o 'Desierto', el mexicano revela una sensibilidad especial por temas como el desbalance social, las batallas al tratar de salirse del molde, así como los peligros de dejarse llevar por un poder o una ideología desmedida.

Este 2020 se cumplieron 20 años de 'Amores perros', escrita por el célebre Guillermo Arriaga y dirigida por el ganador del Óscar Alejandro González Iñárritu. Esa cinta, que García protagonizó, marcó un hito en el cine mexicano y el inicio de su carrera estelar.

Película mexicana Amores perros Foto: Archivo EL TIEMPO

Pero más allá de ser una estrella, García ha demostrado como productor y director de episodios (de la primera temporada) de su más reciente serie que esas temáticas sobrepasan su ejercicio como actor. Y es en la televisión en la que parece jugar mejor esas cartas, tanto dentro como fuera de cámara.



También gracias a proyectos como 'Mozart in the Jungle' no solo consiguió protagonizar una historia más cercana para todo tipo de audiencia al contar las peripecias de un director de orquesta que trata de abrirse paso en las complicadas aguas del ego, la burocracia y la envidia del mundo de la música clásica, sino que planteó esa idea de ser diferente.

En esa aventura televisiva que tuvo con Amazon se convirtió en Rodrigo de Souza, un mexicano en Nueva York que quiere ser libre, conseguir reconocimiento y ganarse un espacio en el circuito de la música clásica. “Quiero conectar con otros públicos, salirse del contexto del escenario”, le contó en una ocasión a EL TIEMPO.



Y es algo que le pasa al mismo García Bernal, posiblemente, en su casa o en la oficina de la productora que creó junto con su amigo y colega Diego Luna: La Corriente del Golfo, en la que se han desarrollado propuestas cinematográficas, documentales y series que intentan moverse en varios géneros y codificar en otra frecuencia.



La productora también trabajó el proyecto 'Pan y circo', creado por Luna para Amazon Prime Video, en un formato que mezcla una conversación, una cena y mucha reflexión acerca de temas como la política, el aborto, el racismo y la identidad. La serie se estrenará en Amazon Prime Video el 7 de agosto.

Todo se complica cuando en una población no los quieren recibir y suceden fenómenos extraños que configuran una batalla de la ciencia frente a otras creencias. Más allá del conflicto inicial, fue una serie que visibilizó a comunidades olvidadas a través de una ficción sobrecogedora y analizó el inmenso poder de la creencia arropada en capa de 'thriller'.



Gael García Bernal se mueve entre la fama y esa tensión que le puede producir tanta exposición como actor y estrella de cine internacional, pero a la vez ha logrado equilibrar un poco las cargas con un papel diferente en la dinámica.



Ha dirigido, producido y escrito proyectos que no siempre responden al concepto más común de lo exitoso, comercial o convencional.

El mexicano Gael García protagoniza 'Mozart in the Jungle', la historia de un compositor y director de orquesta que sobrevive en la gran ciudad. Foto: Amazon

Él sigue jugando entre dos mundos con largometrajes como 'Déficit' o 'Chicuarotes', el corto documental 'Los invisibles' y la misma 'Aquí en la tierra', que parece inaugurar un nuevo ciclo al tomar lo mejor de esos dos universos, pues tiene un alma de autor y a la vez ofrece una producción que entretiene y pone a pensar.

Asimismo, se prepara para el nuevo proyecto cinematográfico de M. Night Shyamalan ('Sexto sentido', Glass), que se estrenará en febrero del próximo año. García Bernal también estará en 'Z', la nueva versión del zorro dirigida por el mexicano Jonás Cuarón, mientras sigue con su proyecto como productor ejecutivo de la miniserie 'Cortés y Moctezuma', en la que cuenta la llegada del conquistador español a México y en la que están trabajando el realizador estadounidense Steven Spielberg y el actor Javier Bardem.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

