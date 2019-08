La voz que hizo vibrar a Colombia

La primera vez que el periodista y locutor Gabriel Muñoz López se sentó frente a un micrófono, con 20 años de edad, omitió su nombre y se autodenominó “el locutor fantasma”, apelativo que lo acompañó a lo largo de su prolífica carrera radial.

Era el año 1945 cuando se presentó al programa de aficionados de la emisora Electra. “Ahí narré Boca Junior de Cali y el Once Deportivo, que era la moda entonces, y gané 10 pesos. Por respeto a mi papá, no me identifiqué como Gabriel Muñoz López, sino como el ‘locutor fantasma’”, confesaría después en los micrófonos de la que fue su casa, la cadena Caracol.



La voz pausada, profunda y elegante de esta leyenda de la radio deportiva y musical se apagó el jueves pasado, a los 92 años, rodeado de su familia en su residencia de Bogotá.



Su hija Adriana Muñoz contó este viernes a la emisora que su padre pasó sus últimos momentos viendo partidos de fútbol, tenis, oyendo su música y escuchando la radio.

“Para mi padre, la radio y la música eran su pasión y hacían parte de su ADN como ser humano”, contó su hija. Nacido en Manizales, Caldas, el 24 de febrero de 1927, cultivó una pasión por el deporte que combinó de manera sabia con la música en el clásico programa Así canta Colombia, que se inventó en 1954, en La Voz de Colombia de Medellín.



López se enorgullecía de relatar la famosa anécdota cuando le tocó recibir en Panamá a Pedro Infante, el ídolo mexicano del cine y la canción, en su primera visita a Colombia.



“Ocupamos las mismas sillas contiguas en el avión, en el Super Constellation, y había la orden de que cuando el avión entrara por Urabá, a desembocar en Medellín, al aeropuerto Olaya Herrera, hiciéramos una trasmisión de cinco o diez minutos por el micrófono del avión. Y Pedro Infante saludó y cantó dos o tres canciones, y el mariachi se levantó y lo acompañó. Eso fue la locura”, recordó Muñoz.



Pero, sin duda, el momento más inolvidable de su carrera fue en el Mundial de Fútbol de Chile de 1962, en el empate 4-4 de la selección con la URSS.



“Gabriel está narrando el partido y en su compañía estaba Humberto Jaimes Cañarete, el editor deportivo de EL TIEMPO. Viene el gol olímpico y había una confusión total porque eso nunca había sucedido. Entonces, Gabriel cambia la narración y empieza a repetir “gol olímpico”. Es el único gol olímpico que se ha hecho en un campeonato mundial, y lo hizo Marco Coll. Ese gol olímpico fue lo máximo para él”, cuenta su colega Jorge Eliécer Campuzano.



Para su entonación, se especializó en hacerla diferente al grito que hacía en su momento el gran maestro de todos, que era Carlos Arturo Rueda .



“Siempre hacía énfasis en el manejo de la voz, en la emoción”, recuerda José Orlando Ascencio, subeditor de Deportes de EL TIEMPO. “Mi primer trabajo fue en Radio Fantasía, por allá en 1992. Un día salí de clase y le conté. Empezó a darme consejos, con unos términos que siempre recalcaba: ‘Dicción, entonación, curva melódica. Póngale un poco más de emoción’, me insistía”.



“Quiero que me recuerden como una buena persona, buen compañero, buen profesional y una persona que siempre amó y respetó su carrera profesional en la radio, en la televisión y, aun, en la misma prensa. Me siento ufano, orgulloso de esto que hemos hecho tan grande”, dijo en un emotivo homenaje en su honor. “A todos, un abrazo grande. ¡Suerte y éxitos!”, concluyó con su hermosa e inolvidable voz.