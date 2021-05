Casa de Gabriel García Márquez en México se convertiría en museo

El cineasta Rodrigo García Barcha reveló varias noticias alusivas a su padre este martes, en un encuentro con medios de Hispanoamérica, a propósito de la presentación de su libro 'Gabo y Mercedes: una despedida'.



Desde Argentina, en donde se encuentra en un rodaje, García Barcha compartió -a través de una charla virtual- cómo fue el proceso de escritura de su libro, en el que relata los últimos días del autor de 'El coronel no tiene quien le escriba' y de su esposa, Mercedes Barcha, mejor conocida como 'La Gaba' o 'El cocodrilo sagrado'.

Entre otras noticias, el cineasta contó que el rodaje, en Bogotá, de la película sobre el libro 'Noticia de un secuestro' va en la mitad.



(Lea además: ‘Gabo era un gran fotógrafo sin cámara’: Guillermo Angulo)



Además comentó que la adaptación de 'Cien años de soledad' para una serie de Netflix ya se encuentra en la etapa de guiones y esto lo tienen muy ilusionado.



Durante muchos años, Gabo se opuso a llevar al cine su novela más importante. Sin embargo, su hijo contó que los tiempo han cambiado y que las nuevas formas de narrar, de manera visual, permiten hacerlo en este momento.



García Barcha dijo que Gabo nunca pensó que la película de 'Cien años de soledad' hubiera podido hacerse "ni de dos ni en tres ni de cuatro horas". Además, era conciente de que para lograr un éxito, hubiera tenido que grabarse en inglés y con estrellas de Hollywood.



Además, su hijo anota que Gabo tenía días que sí pensaba en hacerla y otros en que no. "Había días que decía 'no, de ninguna manera'. Pensaba que una adaptación le pondría caras a los personajes y los lectores no merecen eso. Y luego, otras veces, fantaseaba pensando que se podía hacer en Colombia, en muchas horas", comenta García.

Gabo dijo: 'cuando yo no esté ustedes hagan lo que quieran'. Y bueno, tarde o temprano se va hacer esta adaptación, que puede ser ahora, donde todavía podemos contribuir con nuestra opinión. FACEBOOK

TWITTER

Agrega que los tiempos han cambiado. "Con la llegada de las plataformas, se pueden hacer muchas horas, hay recursos para hacerlas y, sobre todo, esto que hacen las plataformas ahora, que les gusta hacer la programación local, en el idioma local, y que se vea en todo el mundo", explica. "Esa fue la exigencia que hicimos, no solo con Netflix, sino con todos los interesados: que se hiciera en las horas que fueran necesarias, en castellano y si es posible filmar en Colombia".



Y cerró con una frase contudente: "También cambió que Gabo dijo: 'cuando yo no esté, ustedes hagan lo que quieran'. Y bueno, tarde o temprano se va hacer esta adaptación, que puede ser ahora, donde todavía podemos contribuir con nuestra opinión, o se hará algún día cuando ya esté en el dominio público. Entonces decidimos hacerla ahora, que es un buen momento".



Una de las curiosidades del relato de despedida de sus padres, que el hijo de Gabo está poniendo en las librerías, es cómo la famosa casa de la calle del Fuego, en Ciudad de México, donde vivieron sus padres va convirtiéndose en una protagonista misma de la narración.

Facebook Twitter Linkedin

Casa García Barcha de Calle del Fuego, en Ciudad de México. Foto: EFE

(Le puede interesar: 'Nadie me ha influido más que mis padres', dice Rodrigo García)



Al respecto, el cineasta comentó que, en efecto, están estudiando, junto con su hermano Gonzalo García Barcha, la posibilidad de convertirla en un museo. Recordó que a ellos dos, de hecho, les encantaba ir a las casas de los escritores famosos, que hoy son museos.



"Todo es muy reciente, la Gaba murió en agosto, pero sí estamos contemplando lo que digo en el libro. Tanto Gonzalo como yo somos muy asiduos a las casas-museos de artistas, a los estudios-museos de los escritores, entonces me imagino que los lectores de Gabo y a los amantes de su obra les gustaría tener algo así. Lo estamos estudiando, por supuesto hay que ver cómo se hace bien, dejando la casa parecida a lo que es, dando esa sensación de vivida y no una cosa demasiado producida. Pero bueno, el proceso es largo", explica Rodrigo.

Otras noticias de libros: