Bender, Fry, Leela y otros personajes de Planet Express vuelven a la vida. Los protagonistas de una de las series animadas de ciencia ficción de culto Futurama estarán en una nueva temporada desde el lunes 24 de junio, luego de su cancelación en el 2013.

Los fanáticos podrán guardar esta fecha en una cápsula y revivirla en el futuro cuando lo criogenia haga posible sobrevivir congelado y despertar en el futuro, algo que insólitamente está experimentando esta producción creada por Matt Groening y que vivió un poco a la sombra de Los Simpson.



Las aventuras de este grupo de amigos y las reflexiones acerca de la sociedad, matizadas con mucho humor e ironía están de vuelta en un ciclo de episodios que se estrenarán en la plataforma de streaming Star+. Su creador y el equipo han prometido más sarcasmo y no faltará un mirada predictiva del mundo.

Porque no solo Los Simpson han tenido la suerte de adelantarse a situaciones reales en su mundo protagonizado por una familia amarilla; Futurama también puede jactarse de haber planteado situaciones y tecnologías, que hoy son parte de la vida diaria, mientras se prepara en su nueva tanda de capítulos de retomar el arco relacionado con el romance de Fry y Leela, explorar nuevos detalles de la vida de Nibbler y temáticas relacionadas con las consecuencias de la pandemia o la economía digital.



No faltarán comentarios acerca de la Inteligencia artificial, ni de las plataformas de streaming, de hecho hay una escena en la que se hace referencia a Fublu (una versión de la Hulu, que estrena la serie en Estados Unidos).



Blender trata de contar nuevas historias con ironía, como lo ha hecho la serie. Foto: Star+

Quienes siguieron la serie de manera religiosa, tienen claro que Futurama habló en sus inicios en 1999 de realidad aumentada, pusieron en la mesa ideas como el metaverso cuando Marvel o DC no pensaban en convertirlo en una moda cinematográfica y hasta plantearon una técnica robótica capaz de emular famosos, un tema que se está discutiendo hoy en día con los alcances de la realidad virtual y que tiene asustados a los actores de carne y hueso que están ahora mismo en el calor de una huelga para mejorar sus condiciones en el presente y...En el futuro.

La temporada once de esta producción sigue la Fry, un repartidor de pizzas que llegó de 1999 al año 3000 y se da cuenta que aunque el mundo es algo totalmente diferente en su forma, aún convive con conflictos del pasado en el fondo.

En esta nueva etapa también se hablará de la fama, la cultura de la cancelación y el miedo a las vacunas, como un extraño aroma de otra época para la serie y el presente en este mundo real.



Personajes entrañables

“Han pasado 24 años desde que comenzamos Futurama y se siente loco seguir haciendo el programa y ver crecer a una base de fanáticos. Ahora hay gente nueva que está conociendo a Futurama y entrando a su viaje”, dice emocionado el actor de doblaje John Dimaggio, quien presta su voz para el neurótico, alcohólico y entrañable robot Blender, el gran amigo de Fry.

Imagen del doctor Zoidberg (izquierda) y Fry en un nuevo episodio de la serie. Foto: Star+

“Cuando algo vuelve a la vida así, muchas veces, se aprende a nunca decir nunca. Futurama ha regresado de muchas maneras antes: con películas hechas directamente para DVD, en un audiolibro estilo pódcast, mejor dicho, hemos hecho de todo y ha sido espectacular vivirlo y seguir haciendo más”, asegura DiMaggio, de esta etapa de diez episodios.



En su opinión, Futurama consiguió el éxito al ser capaz de hablar de temas de los que nadie hablaba (o imaginaba), de tener personajes entrañables y hasta por rendirle un homenaje a una ciudad.

“Es una serie inclusiva, siempre fue pensado para todo el mundo Creo que es porque hay algo para todos.Además, la escritura es fantástica y hay tantos personajes geniales. Creo que la historia de amor, no solo entre Fry y Leela, sino también entre Fry y Bender tiene mucho que ofrecer. También es una parodia de una de Nueva York, que es un personaje en toda la serie”, asegura.



Los geeks y los fanáticos de todo e mudo aman a Futurama, muchos siguen visitando convenciones de series y otros temas de la cultura cuando descubren que hay memorabiblia o alguien de la serie en alguno de esos encuentros.



La nueva temporada tendrá diez episodios. Foto: Star+

“He estado en Inglaterra varias veces, así como en Gales e Irlanda. Todos hemos estado en Australia y Nueva Zelanda. No importa donde estemos, loS fanáticos son todos empáticos y hermosos . No hay un narcisista dentro de las 20 kilómetros a la redonda de esas convenciones”, agrega Billy West, que presta su voz para Fry, Professor Farnsworth, el doctor Zoidberg y Zapp Brannigan. El confiesa que nunca se ha sentido como una estrella o alguien famoso. “La que si es una estrella es Katey Sagal (que tiene al personaje de Leela y que es recordada por la comedia Casados con hijos).

“A ella la reconocen a donde quiera que vaya. Yo puedo deslizarme tranquilo dentro y fuera de los lugares, pero la gente en las convenciones están realmente sintonizadas, así que pronto se dan cuenta quien soy. De vez en cuando me dicen: Hola Fry, ¿que has hecho hermano?

ANDRÉS HOYOS VARGAS

En Twitter: @AndresHoy1