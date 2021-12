La televisión tiene como criterio de calidad al 'rating'. Y ver qué es lo que más vemos, nos indica qué le gusta a la gente. Y nos dice de la cultura que habitamos.



Somos más popular. Los medios y redes hablan, alaban y rezan a lo coolture (tendencias, redes, series, video juegos) pero la realidad es terca: la gente vive en lo que goza: melodrama, comedia, el chiste, el baile. Esas grasitas populares que tanto odian los culturosos por sabios modernos y los cool por superioridad moral ascendente, esos goces son los que ganan el corazón de lo masivo.

Si lo que más se ve son los concursos musicales, el de ahora es Yo me llamo. Eso significa que somos donde más que pensar o razonar, cantamos y bailamos: le ponemos el cuerpo a la vida a través de la música. Creemos que el talento natural nos sacará de pobres. Salir de pobres, poco importa para qué: capitalismo puro y duro.



Somos repetición. En la plataforma de Directv lo más visto es Game of Thrones, El cuento de la criada, Mortal Kombat, Succession, Space Jam, Escobar el patrón del mal, Sex and the City, Los Soprano.



Todas series ya vistas, la única novedad sería Succesion que tiene nuevos capítulos sobre la decadencia de un imperio mediático.

Después de los éxitos en repetición nacional de Yo soy Betty la fea, Pasión de gavilanes, La hija del mariachi, Pedro el escamoso y muchas más… la telecomedia más vista hoy es Nuevo rico, nuevo pobre.



Las plataformas nos indican que lo que más vemos es lo mismo: Yo soy Betty, Escobar el patrón del mal, La reina del flow.



Caso único el de La reina del flow que arrasa en modo mundo Netflix. La reina no es una telenovela pero sí lo es, no es una bionovela pero sí lo es, no es una comedia pero lo es la mayor parte, no es una narcoserie pero sí lo es.

Muy colombiche esta historia: somos héroes populares que se adoban con música, sexo y pa’ las que sea. El tumbao sexi entre regguetón, narco y adrenalina urbana made in Medellín conquista las pantallas.



El fútbol es lo más visto. Siempre que juega la selección gana en rating. La selección Colombia gana en abierto con Caracol y golea en todas las plataformas. Por lo menos, en rating nuestra selección es imbatible.



La Champions es sublime. El fútbol inglés maravilloso. El alemán, español y francés van de bostezo. El italiano pone garra. El mexicano es insufrible. El argentino es pura adrenalina. El colombiano es muy agobiante: lento, pierde-tiempo, sin ritmo, simuladores: muy de farsa.



Y según informa Directv, el mejor rating es el clásico Barcelona vs Real Madrid. Y todo partido donde esté un colombiano. Nacionalismo aguado que sigue nuestros desangelados jugadores, todo porque amamos a la patria por encima de todas las camisetas.



Fútbol, música y adrenalina de melocomedia, eso somos (dice la tele).



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

