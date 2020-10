Fútbol, documentales y olvidos / El otro lado

La noticia del 'rating' es que volvieron 'Pedro el escamoso' y James el pusilánime. Y la noticia de sociedad es que llegó la muestra documental 2020 y Canal Trece estrena noticiero de la tierra del olvido.

La selección, la mejor telenovela. Con el melodrama de James, Falcao, Cuadrado y demás figurantes, el 'rating' se dispara. Otra vez es el mejor del año. De cada 100 personas que tenían prendidas su televisor, 68 estaban con la selección: el mayor espectáculo de nacionalismo que nos habita.



Para este 'rating' no importa el descriptor, el actual es un desastre: no da un dato de nada mientras transmite (que alguien de producción le prepare una biblia para que diga algo medianamente necesario, copien lo bueno de ESPN o FOX), y para peor cree que cantar un gol con emoción es demorarse minutos diciendo gol, cuando lo que se pide es relato, crónica e imaginación de lenguaje (para eso hay que leer literatura, al menos); y para rematar, le da lo mismo si el gol es a favor o en contra de Colombia, su grito es iracundo siempre.



Pero no importa quién narra ni quién comente: Este es un espectáculo exclusivo, entonces, no hay más que ver. Ya no se puede poner la radio porque van en dos velocidades distintas... O sea, ese 'rating' no es un éxito de la transmisión, sino del billete que paga la exclusividad.

El documental. Es, paradójicamente, el género audiovisual preferido por la gente, pero poco o nadie lo ve en televisión, parece que su gran poder de relato ofende a los televidentes que quieren relajarse y sonreír.



Por eso es bueno que haya muestras como la de Bogotá, que ahora gracias a lo virtual puede ser de todo el país y Latinoamérica.



Esta muestra tendrá lugar del 26 de octubre al 2 de noviembre. Serán 37 películas de Colombia y el mundo en la Sala virtual MidBo.



El documental habla de la realidad expandida, pero no es como un noticiero que dice pato y muestra pato, sino que se atreve a narrar con imaginación y especulación y, sobre todo, con relatos seductores estética y dramatúrgicamente.



Además, habrá seminario para pensar ese real que se hace audiovisual con la curadora e investigadora española Almudena Escobar López.



Enlace Trece. Es el informativo regional de Canal Trece. Tiene de bueno que se informa desde los territorios que poco importan a la gomelería nacional. Ese país donde no hay corresponsales porque por allá los colombianos poco importan, si acaso por una masacre. Un noticiero desde los departamentos de cobertura del canal: Amazonas, Caquetá, Vaupés, Putumayo, Huila, Guaviare, Meta, Cundinamarca, Casanare, Guainía, Vichada, Arauca, Boyacá y Tolima.



Muy bueno que el olvido tenga su informativo. Lo que sigue siendo preocupante es que el formato de informar o de hacer noticias no tenga otras formas y modos: Caracol imita a CNN, RCN imita a Caracol, los canales regionales imitan a Caracol y RCN. ¿No hay otros modos de narrar la realidad?



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

