¿Dónde está la magia de ‘Frozen 2’?

Cuando Disney estrenó en el 2013 'Frozen: una aventura congelada' dejó en claro que iba a romper muchos moldes.



La trama de dos hermanas luchadoras y que tratan de cambiar su destino gracias a sus convicciones y fortaleza, dio que hablar y no tuvo ni con la crítica, ni con el público un frío recibimiento.

Al contrario, se convirtió en una de las cintas animadas de mayor éxito de Disney y, por ende, en la mejor candidata para una segunda parte.

Frozen recaudó más de 1.260 millones en taquilla en todo el mundo, convirtió en el himno de los más pequeños y pequeñas la canción 'Let it Go' y se quedó con dos premios Óscar de la Academia, en la categoría de Mejor película animada y Mejor canción.



Precisamente, Frozen 2 fue la respuesta ante una avalancha de cariño y devoción de millones de fanáticos en todo el mundo que esperaban con ansia las nuevas aventuras de Elsa y Anna, quienes junto a un reno llamado Sven y su amigo Kristoff, viven una nueva travesía.



“Hay mucho de mi corazón en este personaje y en esta película. Para mí, fue importante que Disney rompiera ese molde de historia en el que una joven espera ser besada por un príncipe para mostrar amor familiar: creer en alguien y luchar con sus sentimientos internos para llegar a una especie de acuerdo frente a lo quienes son”, dijo en una entrevista, a la que tuvo acceso EL TIEMPO, la actriz Kristen Bell que, de nuevo, presta la voz original en inglés para el personaje de Anna.



Pero en la nueva trama el conflicto se centra en Elsa, que descubre la importancia de un poder que le ha sido conferido y eso le trae consecuencias y retos que tiene que asumir para clarificar su papel en la vida.



Entre canciones, trazos visualmente más profundos y un ritmo intenso en la acción y muy emotivo en los momentos dramáticos, la película acompaña al espectador en una batalla de una joven que sabe que es diferente a los demás, pero no se deja derrotar ante la situación.



“Hay un poco de miedo por el hecho de ser diferente”, enfatizó en una entrevista con la agencia Efe Jennifer Lee, quien dirigió las dos películas junto a Chris Buck, quien a su vez reconoce que se trata de una historia de dos hermanas que se apoyan mutuamente en una dinámica de poder ilimitado, pero a la vez un heroísmo más aterrizado y más humano que está representado en Anna.

“No deja de ser valiente pero su pálpito de emoción se revela en el hecho de que tiene una base familiar muy sólida con su hermana (...) Realmente, Frozen 2 ofrece un mundo mucho más amplio”, explica.



Las protagonistas sobrepasan los muros de Arendelle (el reino donde se desarrolló la historia original de la película); descubren algunos secretos sobre su pasado y los peligros que podrían enfrentar”, recalca Bell.



Mientras que para Idina Menzel (que presta la voz y la personalidad de Elsa), todo gravita en la relación que crece entre las protagonistas.



“Realmente sacan lo mejor el uno del otro, a medida que crecen y maduran. Es algo maravilloso acerca de las hermanas, amigos y familiares, cuando pueden empujarse mutuamente para ser mejores”, reflexiona.



Para ella, esta nueva experiencia cinematográfica reconoce la capacidad de Elsa para abrazar lo fuerte y poderosa que es. “Eso es algo bueno. Ya no se disculpa por su poder. Ella lo posee y tiene un sentido de orgullo al respecto”, insiste.



¿Pero qué hace que la película impacte tan fuerte entre los más pequeños y aquellos que son mayores? La respuesta podría ir más allá que la simple destreza de Disney para crear un universo visual.



Realmente el asunto tiene algo relacionado con la estética, pero si se profundiza un poco, se trata de una narrativa que promueve el amor por la familia.



Las palabras de las protagonistas corroboran esa sencilla conclusión que termina siendo un contraste esencial para un mundo contemporáneo en el que la cercanía está mediada por otros elementos como la tecnología o las redes sociales.



Es un cuento clásico revestido de una relevancia y reflexiones contemporáneas, que no están exentas de otras emociones. Como sucede con Kristoff que quiere comprometerse con Anna y proponerle matrimonio.



Anna ama profundamente a Kristoff, pero desconoce por completo sus planes para el futuro. Cuando Arendelle se ve amenazada, Kristoff no duda en acompañar a Anna y Elsa mientras se embarcan en tierras misteriosas, que ni siquiera él –un experimentado recolector de hielo– conoce en realidad.



“Su relación es un reflejo de la humanidad y ternura de alguien que no tiene una gran capacitación para expresar lo que siente, pero en perspectiva devela la evolución de un hombre que intenta ser vulnerable y que quiere decir: ‘te amo’, pero con Anna se desarrolla un maravilloso tire y afloje y atracción que, proporciona algunos de los momentos más divertidos de la película”, analiza Kristen Bell.



Un elemento que de nuevo se potencializa con el fiel apoyo del reno Sven –el mejor amigo de Kritoff– y con las ocurrencias de Olaf, el muñeco de nieve con más carisma dentro del universo de Disney, que se encarga de inyectar de ternura y comedia a toda la trama.



Este es un personaje esencial en la conexión con los niños que han visto la película. Ahora Olaf lee y ha descubierto el conocimiento y una nueva actitud frente a la vida que también lo ha hecho evolucionar, en la misma medida que a Frozen en su nuevo episodio.

Así reaccionó la critica

“Los fallos de trama son más que compensados por otra serie de virtudes (...) Es mucho más elegante y juguetona que la original”, Richard Lawson en la revista

Vanity Fair.



“Una de las visiones más atrevidas del futuro del cine Disney, apoyada por una magnífica animación y un puñado de canciones que ya son un clásico instantáneo”, Kate Erbland, de la revista IndieWire.



“No evita ser predecible, sin riesgos y sujeta a las reglas de la fórmula”. Todd McCarthy en The Hollywood Reporter



CULTURA

*Con información de EFE