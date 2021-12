Así como en los negocios, en el mundo audiovisual los contados éxitos mundiales esconden decenas de historias de lucha y fracasos que quedan relegadas por la gran acogida posterior.



Aunque el público general no suela enterarse de esas anécdotas internas, sus protagonistas no las olvidan.



Conozca algunos de los propios ‘dramas’ que tuvieron que encarnar grandes directores y guionistas de televisión para poder emitir sus creaciones.



Realidades que, por poco, superan la ficción.

‘Friends’

Han pasado casi 20 años desde que se emitió el último capítulo de 'Friends'. Foto: Warner Bros.

En lo más alto de la lista de producciones que casi se quedan sin ver la luz está la popular ‘Friends’.



Aunque en la actualidad sea todo un pilar de la cultura popular, esta serie tuvo que pasar momentos realmente oscuros para llegar hasta la cúspide del reconocimiento.



Según han informado medios especializados, Marta Kauffman y David Crane, los creadores de la serie, sufrieron un rotundo rechazo en la cadena ‘CBS’ con ‘Family Album’, otra producción de su autoría, meses antes de aventurarse con la historia de los ‘amigos más queridos de la televisión’.



Luego, por lo que se ha sabido, el informe de los pilotos de ‘Friends’ no fue muy favorable.



“La serie no es muy entretenida, inteligente u original”, se leía en el documento.



Incluso Jennifer Aniston, la popular ‘Rachel’, estuvo cerca de no integrar la serie por un compromiso con ‘Muddling Through’, otra producción de ‘NBC’, en la cual finalmente se estrenó ‘Friends’.



“Ese programa no te convertirá en una estrella”, contó que le dijo el líder de la otra comedia sobre ‘Friends’.



27 años después de su estreno, el éxito de la serie (junto con el de Aniston) habla por sí solo.



(Le puede interesar: Oficial: 'Encanto' llegará a Disney+ este mes).

HBO Max reveló el tráiler del reencuentro de 'Friends' HBO Max reveló el tráiler del reencuentro de 'Friends'. En mayo de este año se reunieron los actores de la inolvidable serie. Foto: HBO

‘Breaking Bad’

'Walter White' y 'Jesee Pinkman', personajes inolvidables de Breaking Bad. Foto: AFP

La sorprendente historia de ‘Walter White’, creada por Vince Gilligan, tuvo su primer capítulo de aventura fuera de las pantallas.



Por lo que se ha conocido hasta la fecha, el proyecto de ‘Breaking Bad’ pasó por las manos de los ejecutivos de cadenas como ‘FX’ y ‘HBO’ antes de que ‘AMC’ decidiera volverlo realidad.



De hecho, aún con el ‘espaldarazo’ del mencionado canal estadounidense, la existencia de ‘Weeds’, otra producción con una trama semejante, por poco lleva a que Gilligan desistiera de su idea.



Además, ha sido un secreto a voces que la primera temporada iba a contar con nueve episodios, pero por la huelga de guionistas de Hollywood de finales de 2007 los capítulos se redujeron.



Pese a todo, contra viento y marea, se estrenó.



(Además: Avianca y su avión inspirado en la película ‘Encanto’).



En 2011, después de la tercera temporada, la producción casi vuelve a naufragar.



Para ese entonces, aparentemente, ‘AMC’ no estaba muy satisfecha con la popularidad de la serie y se habría planteado ‘cancelarla’.



Después, con la irrupción de Netflix, ‘Breaking Bad’ despejó cualquier duda sobre su acogida.



No en vano, en Colombia, para 2014 se estrenó ‘Metástasis’, la adaptación local de este éxito global.

El Camino - Película 'Breaking Bad' Netflix estrenó 'El Camino', una película basada en 'Breaking Bad, en 2019. Foto: Sony Pictures

‘Seinfeld’

La serie se convirtió en un clásico de la comedia contemporánea al contar las desventuras de 'Jerry' y sus peculiares amigos. Foto: Warner Channel

La popular historia de ‘Seinfeld’ no fue bien recibida por sus primeros televidentes.

Según han informado medios especializados, el informe de los pilotos dijo que su propuesta era, sin más ni menos, “débil”.



"Ningún espectador estaba ansioso por ver el programa nuevamente”, era la conclusión del documento inicial que recibió ‘NBC’, su posterior casa de emisión.



El hecho de que originalmente se hubiesen presentado un par de rutinas de comedia junto con una que otra escena de conversación pudo no despertar mucha atención.



Después, con la idea más sólida, el producto se estrenó en 1989.



Desde entonces, ‘Seinfeld’ ha sido considerada una de las mejores series de la historia por el público y varios ránkings independientes.



(No deje de leer: En este 2021 partieron grandes personalidades del país y del extranjero).

Tráiler Seinfeld Actualmente, Seinfeld está disponible en Netflix. Foto: Warner Bros.

‘Family Guy’

'Family Guy' se caracteriza por la ironía y el humor negro que tiene cada uno de sus personajes. Foto: FOX

La singular serie animada ‘Padre de familia’ ha vivido en carne propia los dilemas que rodean a las producciones disruptivas.



En un comienzo, a Seth MacFarlane, su creador, los directivos de ‘Fox’ le dijeron que era, prácticamente, un genio.



Luego, tras el lanzamiento en 1999, sin mayor motivo, decidieron suspender la producción.



La acogida popular llevó a que en 2001 la serie regresara con una nueva temporada. Pero, de forma extraña, volvió a ser marginada de las pantallas para finales de 2003.



Finalmente, la serie volvió a tener capítulos nuevos en 2005 y, desde entonces, no ha parado.



Las aventuras de Peter Griffin ya van en 19 temporadas.



Y, por lo que indica su éxito, está lejos de volver a ‘cancelarse’.



(Lea también: 'Spider-Man: No Way Home' y los mejores memes, sin spoilers, de su estreno).

Piloto inicial 'Family Guy' El piloto de 'Family Guy' contaba con otro tipo de animación. Foto: 'The Commercial Archive'

‘Los Soprano’

Facebook Twitter Linkedin

La serie fue protagonizada por James Gandolfini (centro). Foto: HBO

La asombrosa historia de ‘Tony Soprano’, uno de los personajes más icónicos de la televisión mundial, llegó a pender de un hilo por la violencia que debía ejercer su protagonista.



En los primeros episodios de la temporada inicial, el asesinato de uno de los hombres que trabajaba para delatarlo habría despertado la preocupación de la cadena ‘HBO’, su epicentro de difusión.



El hecho de que fuese en el mismo episodio en que llevaba a ‘Meadow’, su hija, a inscribirse en la universidad habría profundizado la discordia.



"’HBO’ no quería que Tony matara al soplón cuando llevó a su hija a la universidad. Decían 'no hay forma, un protagonista nunca asesinó a alguien antes, perderemos a la audiencia'. Y David Chase, el creador de la serie, dijo: 'No, si no mata al tipo, perderemos a la audiencia porque eso es lo que hace'”, aseguró Steve Schirripa, el encargado de dar vida a ‘Bobby Baccalieri’, en una entrevista con el portal especializado ‘The Daily Beast’.



Ahora, el éxito de ‘Los Soprano’ es tan rotundo que, incluso tras el fallecimiento de James Gandolfini, el actor protagonista, se estrenó ‘Los santos de la mafia’, la película que es considerada como su precuela.

Los Soprano Los Soprano. La serie está disponible en la plataforma de 'HBO Max'. Foto: HBO

‘Mad Men’

Facebook Twitter Linkedin

Jon Hamm (izquierda) es el protagonista de esta historia alrededor de la publicidad y diferentes épocas de la historia de EE. UU. Foto: AMC; Lionsgate

Así como ‘Los Soprano’, la reconocida ‘Mad Men’ tuvo sus inconvenientes cuando la producción ya estaba en marcha.



Después del éxito de las primeras cuatro temporadas, ganando el Emmy a Mejor serie dramática en todos esos años, la serie tuvo un sorpresivo ‘parón’ de 17 meses.



En ese entonces, con el universo de la producción sin cerrarse, se llegó a pensar que no habría un final ideal.



Las duras negociaciones entre Matthew Weiner, su creador, y ‘AMC’, la casa distribuidora, no auguraban buenas noticias.



Aparentemente, la idea de publicitar nuevas marcas en la producción habría desatado la furia de Weiner.



Por suerte, las conversaciones llegaron a buen puerto y ‘Mad Men’ llegó hasta la séptima temporada.



En la actualidad está disponible en ‘Amazon Prime’.



(Además: J.K. Rowling es acusada otra vez de transfobia por un comentario).

Mad Men Mad Men. La serie cuenta con 92 episodios. Foto: Lionsgate

