Guiones de la serie 'Friends', salvados de la basura, se vendieron por una millonada

Los guiones originales de dos episodios de la popular serie de televisión norteamericana 'Friends', rescatados de un cubo de basura en un estudio de grabación en Londres, se vendieron en una puja de la casa de subastas Hanson Ross.



Los guiones tenían un precio estimado de máximo 800 libras esterlinas (casi cuatro millones de pesos colombianos), según Hanson Ross, la puja por el escrito fue intensa, con personas interesadas en todo el mundo.



Amanda Butler, jefa de operaciones de la casa de subastas, dijo que "el interés global fue fenomenal". "Simplemente no puedo creer el resultado y el impacto que ha tenido este hallazgo. Los postores se volvieron locos con estos guiones", agregó.



Matthew Perry, actor de 'Friends'. Foto: Warner Bros.

Los borradores de la cuarta temporada de la serie fueron hallados en 1998 por un miembro del personal de Fountain Studios, en Wembley (Londres), donde se grabaron dos de los episodios finales. Los guiones deberían haber sido destruidos "para que no se filtrara el final" de la temporada, indicó Butler, de la casa de subastas ubicada en la localidad de Royson, a las afueras de Londres.



Esos guiones se emplearon para el final de dos partes denominado "The One With Ross's Wedding", en el que miembros del reparto original de la serie, entre ellos el recientemente fallecido Matthew Perry, Jennifer Aniston o David Schwimmer, grabaron escenas en Inglaterra.

La persona que vendía los guiones, cuya identidad no ha trascendido, había trabajado en los citados estudios británicos hasta 1999, los guardó en un cajón de una mesilla de noche antes de proceder a hacer limpieza. Pensó que en el futuro tendría una pieza de colección, algo valioso. No se equivocó.

Ahora Friends ha revivido en el streaming al alojarse en HBO Max. Foto: Warner Bros.

El ganador de la subasta decidió mantenerse en el anonimato, tras pagar la cuantiosa suma de 22.000 libras (más de 109 millones de pesos), según las directivas de Hanson Ross.



La atención en todo el mundo ante la serie Friends se incrementó luego de la muerte de Perry (que interpretaba a Chandler) el pasado 28 de octubre, cuando fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su lujosa casa, por lo que se especularon múltiples causas, como ahogamiento o alguna falla cardíaca.



Al parecer, Perry había estado en una terapia de infusión de ketamina, un anestésico que tiene algunos efectos alucinógenos, revelo un informe forense. El último tratamiento de este tipo lo habría recibido una semana y media antes de su muerte. Sin embargo, la ketamina hallada en su cuerpo llevaba unas 3 a 4 horas en su organismo, cuando falleció. Es decir, murió por una "vía desconocida de ingesta de drogas",.

EFE