‘Frente al espejo’ regresa para seguir defendiendo a las víctimas

Además de ser un gran actor, recordado por personajes inolvidables en producciones como El man es Germán y Garzón, Santiago Alarcón es seguido en redes por su compromiso social y su deseo de que haya justicia.

Por eso su presencia en el programa Frente al espejo, propuesta de la Comisión de la Verdad, Capital Sistema de Comunicación Pública (antiguo canal Capital) y el apoyo de la Unión Europea, es tan importante, por la credibilidad que genera en el público.



En esta segunda temporada, que se emitirá desde el 28 de febrero a las 8:30 p. m. por Capital, se centrará en conocer qué pasa hoy con las víctimas de las violencia en el país y los responsables de estos dolores.



Para Álvaro Perea, director del programa, “es de valientes escuchar a las víctimas del conflicto armado en Colombia, sus testimonios son desgarradores y solo así podemos entender que es a ellas a quienes corresponde contar la verdad de lo que nos pasó como país en esta guerra degradante. Su dignidad, su valor y su resistencia nos devuelven la esperanza como sociedad y afirma la convicción de que tenemos que parar la locura de la guerra”.



Alarcón, por su parte, asegura que ha aprendido “un montón con todos los contenidos que cada semana entregamos, contenidos que a veces cuesta ver por su crudeza y realidad y de los que ni yo, ni muchas personas de la audiencia, teníamos ni idea”.



Y agrega: “Puedo decir abiertamente que era uno cuando el programa arrancó y hoy, con la segunda temporada, soy otro. Frente al espejo me ha ampliado muchísimo el panorama y ha creado mucha más conciencia en mí, en mi familia y en mi círculo más cercano. Espero que me siga transformando y eso me lleve a sanar”.



El programa, que también se podrá ver por los canales regionales, continuará con las secciones Charlas con Pacho, de Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad; Relatos del nunca más, Colombia sin filtro, Pongo la cara y Cartas de duelo.