‘Frente al espejo’ quiere sanar un país de infarto

Además de ser un gran actor, con personajes en producciones como El man es Germán, Hasta que la plata nos separe y Garzón vive, entre otros, Santiago Alarcón es un activista que habla de su profesión y de distintos aspectos de la realidad nacional, y tiene muchos seguidores en redes sociales.

Ahora, Alarcón estrena nueva faceta y es la de conductor del programa Frente al espejo, que estrena Capital este 4 de octubre a las 8:30 p. m., y que también se verá por Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico, Teleislas, Telecafé, Canal Trece, TRO e Institucional.



Es una propuesta de Capital Sistema de Comunicación Pública y la Comisión de la Verdad, con el apoyo de la Unión Europea, y en su primera temporada tiene 12 capítulos.



Tendrá invitados de distintas tendencias: deportistas, youtubers, actores, músicos, políticos y religiosos, y “tiene características de magazín, de programa de entrevistas, de experimento social y hasta de reality”, informa Capital en su presentación.



Alarcón lo define como “un programa que nos lleva a la reflexión, pero sobre todo a la aceptación. Es una buena manera de enterarnos del porqué de nuestro conflicto y una invitación a ver Colombia, no solo desde las ciudades, donde tenemos en el imaginario solo de un pedazo del país y donde no nos conmovemos fácilmente, donde cada muerte nos parece tan normal como la otra”, dice.



En su opinión, un espacio de este tipo debió hacerse hace mucho tiempo, “pero nunca es tarde para mirarnos y reconocernos, primero como país, para entender lo que hemos vivido, sin negar que hemos sufrido la violencia y que es necesario aceptarnos para que esto no vuelva a pasar”.



El objetivo del programa, sigue Alarcón, es “sanar a un país de infarto. Está diseñado para que los colombianos podamos mirar de frente la historia de lo que nos ha pasado, acercarnos a las víctimas, pero no a las de un solo lado, sino a todas las víctimas del conflicto armado, muchas sin bandera ni color”.





Frente el espejo también tiene una sección a cargo del sacerdote Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad. Se llama Charlas con Pacho, en la que, con un invitado, habla sobre “los dilemas de la verdad y del conflicto y con los que explora propuestas de futuro”.



Otra de las secciones es Colombia sin filtro, que muestra cifras y hallazgos relacionadas con el conflicto; Cartas de duelo, en la que un invitado lee una carta que tiene como fin sanar, y Experimento social, que muestra cómo al comportamos como bloques perdemos de vista la individualización.



El programa es dirigido por Álvaro Pérea y con libretos de Carol Ann Figueroa.



¿Dónde y cuándo?

Capital: domingos a las 8:30 p. m. desde el 4 de octubre

Teleantioquia: martes a las 10:30 p. m. desde el 6 de octubre

Canal Trece: martes a las 7 p. m. desde el 6 de octubre

Telecafé: jueves a las 7 p. m. desde el 8 de octubre

TeleIslas: jueves a las 9 p. m. desde el 8 de octubre

TRO: viernes a las 6:30 p. m. desde el 9 de octubre

Telepacífico: sábados a las 2 p. m. desde el 10 de octubre

Telecaribe: sábados a las 7 p. m. desde el 10 de octubre

Canal Institucional: sábados a las 7 p. m. desde el 10 de octubre