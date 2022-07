¿Alguna vez tuvo pesadillas tan reales que lo hicieron despertar de un salto? ¿Cómo se sentiría si lo que le pasara en sus sueños acabara siendo real? Wes Craven, el director de ‘Pesadilla en la calle Elm’, confesó que tuvo una inspiración real para crear a uno de los villanos más temidos de los años 80.

La historia de 'Freddy Krueger' es la de un asesino en serie que murió quemado por los padres de sus víctimas, pero retornó como un espíritu que acecha los sueños de las personas y los mata mientras duermen.



En la película, el asesino persigue a un grupo de adolescentes que uno a uno van muriendo en extrañas circunstancias. El desespero del grupo es tal que muchos deciden dejar de dormir para evitar los encuentros con Krueger, pero debido al cansancio les resulta inevitable.



Para la época de los 80, este relato era una de las historias más terroríficas en el cine. Sin embargo, al parecer, el hombre de rostro quemado, sombrero negro y garras no fue únicamente creado como parte de la imaginación del director.

La historia real

Muy poco se sabe sobre qué es lo que pasa con el ser humano cuando está soñando y hay algunas personas que creen que los sueños se convierten en portales a otros lugares.



Lo cierto es que para Craven, director de la cinta, la historia de Freddy se hizo realidad debido a una experiencia propia y una de un tercero que jamás conoció.



Según le comentó en una entrevista al medio cultural ‘Vulture’, su inspiración para el personaje llegó, en parte, por una situación que leyó en el periódico ‘Los Angeles Times’.

Se trataba de un artículo sobre una familia que había logrado escapar de los ‘Campos de la muerte de Camboya’, como se les conocía a los lugares en donde, durante el régimen comunista de los Jemeres Rojos (1975-1979), fueron asesinadas miles de personas.



La familia habría logrado llegar hasta Estados Unidos, donde decidió establecerse. Sin embargo, el artículo mencionaba que las cosas comenzaron a tornarse extrañas cuando el hijo menor de la pareja empezó a decirle a sus padres que estaba teniendo pesadillas aterrorizantes.



Según lo que les decía, algo quería atraparlo mientras dormía y lo único que podía hacer para que no lo alcanzara era no dormir, por lo que intentó quedarse despierto por varios días.



Sin embargo, el cansancio le ganó y el niño cayó en un sueño profundo. Lo siguiente que escucharon sus padres en la mitad de la noche fueron unos gritos que venían del cuarto de su hijo. Sin mayor explicación, más que una terrible pesadilla, el joven murió.



En esa historia Craves encontró algo de inspiración para lo que vendría siendo una de sus películas más exitosas, pero no fue la única experiencia en la cual se apoyó, pues también hubo una situación en su niñez.

El director recordó que cuando era pequeño había un hombre al que veía constantemente pasar por la ventana de su casa. Al parecer, era un anciano que lo miraba detenidamente y después seguía caminando sin mayor explicación.



“Me asustaba muchísimo cuando pasaba, así que me escondía en las sombras y esperaba hasta que lo escuchara irse. [...] Me daba pánico”, comentó al medio 'Vulture'.



Fue esa sensación, junto con la impactante noticia que había leído en el periódico, lo que lo hizo crear una historia sobre un asesino que acosaba sigilosamente los sueños de sus próximas víctimas hasta asesinarlos. “Si esto me aterró a mí, ahora yo haré lo mismo con mis personajes y con la audiencia”, recuerda haber pensado.

La experiencia del director con el anciano también inspiró al personaje. Foto: iStock

Historias desmentidas

Según reporta el medio ‘La Nación’, en un principio se creía que la historia estaba basada en un hecho real y que sí había existido un asesino de niños bajo el nombre de Frederik Kruger, como en la película.



La historia surgió de una publicación en Facebook de una persona llamada Lamaur Foster, quien aseguró haber encontrado la tumba del hombre que, aparentemente, en 1880 había asesinado a 20 niños de una comunidad.



A pesar de que muchas personas creyeron que esto era cierto y la historia de 'Freddy Krueger' se tornó en una leyenda urbana, la realidad es que Foster comentó algún tiempo después que lo había inventado todo y jamás había encontrado la supuesta lápida.

