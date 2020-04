'The Good Doctor' vuelve para enseñar más tolerancia

“Siempre pienso en la esperanza y el optimismo. Enciendes el televisor y hay tanta negatividad. Es importante discutir la negatividad, pero no es necesariamente lo que quieres ver después de las noticias. Realmente, 'The Good Doctor' nos recuerda que hay algo más en la humanidad”.



Así define su protagonista, Freddie Highmore, el éxito de esta serie acerca de un joven cirujano con síndrome de Savant (un tipo de autismo).

Sus palabras tienen relevancia ahora, pues precisamente este lunes, por Sony Channel, a las 8 p. m., se estrena la segunda temporada de esta producción que no solo explora las tensiones en una sala de urgencias, sino que plantea una mirada de tolerancia y la una mejor conciencia sobre la diferencia entre personas.



Highmore interpreta al doctor Shaun Murphy, un cirujano residente que es capaz de resolver casos en su espacio de trabajo, pero tiene que lidiar con el entorno y el estigma de algunos compañeros.



En esta nueva etapa ha consolidado su trabajo y ha conseguido también ganar la batalla cotidiana para ser aceptado y abrirse más socialmente.



Ahora, a las tensiones y los conflictos de sus compañeros médicos, que ahora afectan a Murphy, se suma el retiro del cirujano Aaron Glassman, casi una figura paterna para el protagonista.

Es cierto que vienen cambios, pero todo indica que la receta de vida hospitalaria y relaciones laborales e interpersonales seguirá moviéndose en cada capítulo. El propio Highmore se arriesgó a escribir uno de los episodios de la nueva temporada.



“David Shore (el creador de la serie) me dijo que debería escribir el primer capitulo de esta temporada. Fue algo estresante, pues pensaba que si salía mal, nadie lo olvidaría. Entonces fui a la sala de guionistas durante un mes y luego lo escribí”, afirma.



“Trabajar me tomó mucho tiempo, pero si tengo la oportunidad de contribuir de otras maneras con la serie, lo voy a hacer”, dijo Highmore en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO. De hecho, también dirigió un episodio de esta temporada.



Respecto a la evolución del personaje, el actor reconoce que uno de los factores que lo atraparon era la idea de ver cómo se desarrollaba su carácter.

“Hay conceptos erróneos sobre el autismo en general. Uno de ellos es que no experimentan una gama de emociones tan completa como las personas neurotípicas. Eso no es cierto en absoluto. No habría funcionado ni habría sido entretenido si Shaun no creciera como persona, tal como lo ha hecho”.



Igualmente comentó que cuando comenzó “la primera temporada, era la primera vez que estaba en una gran ciudad, y ahora se ha conectado con la gente y vemos un poco más sobre por qué ama a ciertas personas”.



Otro elemento de la serie que ha llamado la atención es que sirve como punto de conversación acerca del autismo, desde una perspectiva diferente, al mostrar una parte de ese espectro en la narrativa del programa.



“Las interacciones más significativas que hemos tenido en la producción son con personas que están en el espectro o están involucradas de alguna manera en la comunidad del autismo. Hay una apreciación y una conciencia de que esto solo puede ser un punto de partida para una conversación”, comenta.

"Es fácil ver el programa y quizás concluir que las personas con autismo pueden ser como Shaun, lo que no es cierto. Él no está para representar a todos en el espectro de la misma manera", dice , pero sí abre la puerta para que quien la vea tenga una mirada más amplia y borre estereotipos.

