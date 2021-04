Francisco, el niño ambientalista, también disfruta del cine

La vida de Francisco Javier Vera no es la de cualquier niño. A sus 11 años de edad tiene más de 50.000 seguidores en Twitter, otros 30.000 en Instagram, y su página de Facebook les gusta a más de 200.000 usuarios de esa red social.



Sus mensajes en favor del medioambiente y la protección de los animales no solo le han traído popularidad, sino que gracias a ellos fue nombrado embajador de buena voluntad de la Unión Europea.



No obstante, él quiere vivir una vida corriente en su casa de Villeta, Cundinamarca, con sus padres, su abuela, su perro llamado Pinky y su gato negro llamado Foucault, como el filósofo. “Una vez pedí un hermanito y mis papás me dieron un conejo, a quien le puse de nombre Pipe”.



Francisco se ha vuelto una celebridad en el agitado mundo digital. Esta semana tuvo que publicar una queja en la que lamentaba que un grupo de adultos hubiera saboteado su espacio dominical de pedagogía ambiental. “A estas personas debería darles vergüenza que, además de faltarles el respeto a las personas que sí querían escuchar, demuestran la poca educación que tienen”, aseguró en un breve video que ya ha sido reproducido más de 200.000 veces.



Si a usted le intriga conocer más de este pequeño gigante dotado por la naturaleza de una gran elocuencia, este viernes 16 de abril a las 7 p. m. por ELTIEMPO.COM, su canal de YouTube, sus redes sociales y las plataformas de la Cinemateca de Bogotá e Idartes, él contará su vida y sus películas favoritas en ‘El cine y yo’.



Charla transmitida por ELTIEMPO.COM, el canal de YouTube de EL TIEMPO, sus redes sociales y las plataformas de la Cinemateca de Bogotá e Idartes. Foto: Foto: Mauricio Hoyos

Esta franja se une a la celebración del Día del Niño, prevista para el 25 de abril, con las palabras de Francisco, quien no oculta sus inquietudes sociales: “Una parte de mi familia materna era liberal, y otra parte, conservadora. Se peleaban, pero se hicieron familia, y de la mezcla del azul y el rojo no salió el morado sino el verde, una línea ambientalista”.



Francisco hablará con el periodista de EL TIEMPO Julio César Guzmán sobre sus primeros recuerdos, comenzando por la película de Pixar 'Up', de la que evoca el miedo que le producía una escena en la que el protagonista era acosado por los perros bravos. Algo similar a lo que le ocurre a él cuando discute las políticas ambientalistas y recibe algunos pocos ladridos que demuestran “poca educación”.



