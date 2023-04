El peculiar personaje ambientalista Frailejón Ernesto Pérez, conocido por su canción sobre la importancia de cuidar el agua, estrena este sábado su serie titulada 'Frailejón Ernesto Pérez y la leyenda de la gota más pura' en la cadena de televisión pública de Colombia.

En la serie, Ernesto Pérez y su amiga Mochi -una abeja melipona- emprenden un emocionante viaje a través de Colombia en busca de "la gota más pura" que tiene el poder de salvar al mundo, mientras presentan a diez héroes ambientales en una aventura llena de acción, drama, humor y conocimiento.



A lo largo de once capítulos, la historia se desarrolla en diferentes locaciones de Colombia en la que se destaca la amenaza de supervivencia que enfrentan los frailejones, una planta emblemática de los páramos, debido a una especie invasora introducida por los seres humanos.



"La mayor motivación para hacerla la serie fue la idea de cambiar formas de pensar, de generar cultura, de hacer país", señaló Valet Siv, quien está a cargo de la dirección, indicando que Frailejón Ernesto Pérez no solo es un personaje sino "la representación de un acto de conciencia ambiental".



(Puede leer: Warner Bros anunció las precuelas de 'Game of Thrones' y 'Big Bang Theory').

¿Si fueras un héroe, qué poder quisieras tener? 🦸‍♂️🦸‍♀️

¡A mí me gustaría el de salvar al mundo! 🌎Y eso es lo que haremos con los héroes y heroínas ambientales en mi serie: Frailejón Ernesto Pérez y la Leyenda de #LaGotaMásPura.

Desde mañana al aire por #MiSeñal @senalcolombia pic.twitter.com/IHtdoMDSr8 — Frailejón Ernesto Pérez (@soyelfrailejon) April 14, 2023

La gerente de RTVC -Sistema de Medios Públicos de Colombia), Adriana Vásquez, señaló que el personaje, cuyo nombre científico es ‘Espeletia’, se convirtió en el último año en "uno de los personajes más representativos para el Sistema de Medios Públicos" y "un líder ambiental que nos permite visibilizar las acciones que debemos emprender para proteger el medioambiente".



Asimismo, Vásquez alegó que con solo que el frailejón toque el corazón de algún niño, están "logrando una tarea importante para salvar el planeta".



Frailejón Ernesto Pérez, que tiene el poder de crear agua y controlarla, y muchos ojos para observar qué pasa en el mundo y saber quién podría estar contaminando el medioambiente, es un personaje de la serie 'Cuentitos Mágicos' de Señal Colombia, cuyo éxito lo llevó a tener su propia historia.



(También: Adiós a HBO: así será Max, el servicio de streaming que lo reemplaza).



El particular personaje se metió en las redes sociales el año pasado con una canción que llevaba un mensaje que generó recordación.



"Hola, mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez, te quiero saludar, no me conoces", decía la viral canción.

Descubre cómo nació la leyenda de la #LaGotaMásPura y la forma en que el báculo sagrado podrá cambiar para siempre la existencia de los páramos y de nosotros los frailejones.

Acompáñame el sábado 15 de abril a las 9:00 a.m. por #MiSeñal @SenalColombia 👉https://t.co/3xJcqhEdpc pic.twitter.com/IPyAXyqLVW — Frailejón Ernesto Pérez (@soyelfrailejon) April 10, 2023

Líderes ambientes a los que le hace honor

"La serie hace honor a todas esas personas que han construido país y sociedad", dijo Siv, quien señaló que seleccionaron las historias de "las personas que le metían más corazón a sus proyectos ambientales".



Entre los ambientalistas seleccionados a través de una convocatoria en 2022, se incluyen a Francisco Vera, el niño ambientalista; Laura Idárraga, científica bogotana; Dora Villamizar, locutora de la localidad de Mutiscua (Norte de Santander); Adrián Caraballo, conservador de recursos naturales en Santa Cruz del Islote, cerca de Cartagena de Indias, y Alcides Sosa, de 84 años y fundador de la Reserva Ecológica El Vergel, en Anzoátegui (Tolima).



En el país hay 90 de las 150 especies de frailejones que existen en el mundo y de estas, 78 son endémicas y solo se pueden encontrar en el territorio colombiano, según las cifras del Instituto Humboldt.

Más noticias en EL TIEMPO

Jennifer López protagoniza 'The Mother', nueva cinta de Netflix

¿Cuándo se estrenará la cinta ‘Super Mario Bros’ en plataformas de ‘streaming’?

La actriz Amanda Bynes es dada de alta de un hospital psiquiátrico

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE