La nueva vida de los presentadores de Zoboomafoo y más programas infantiles

Por mucho tiempo que pase, la imagen de recordados presentadores de producciones infantiles sigue grabada en la memoria de miles de jóvenes que se divirtieron junto con ellos.



En medio de eslóganes y personajes animados, las caras de los shows más icónicos hacen parte de los recuerdos más profundos de muchos adultos de la actualidad.



De cierta manera, la sensación de los televidentes es la misma: ‘Crecimos juntos’.



Para que sacie la curiosidad de su niño interior, aquí le presentamos el antes y después de las personas que, con certeza, le sacaron un par de sonrisas durante su infancia.



(Le puede interesar: Concursantes de ‘MasterChef’ estarían cansados de RCN por sus ediciones).

Los hermanos Kratt - Zoboomafoo

'Aventuras con los Kratt' es el último programa televisivo de los inolvidables amigos de Zobomafoo. Foto: Discovery Kids, @thekrattbrothers

De tan solo leer el nombre de este programa ya debe estar sonando en su cabeza la inolvidable melodía ‘Tú y yo y zoboomafoo…’



Chris y Martin Kratt, los hombres que acompañaron al inolvidable lémur 'Zoboomafoo' en sus aventuras por el mundo animal, ya son todos unos señores.



Ambos tienen más de cincuenta años, pero siguen estando cerca de los apasionados por la fauna gracias a sus redes sociales.



Su último gran proyecto televisivo es la serie animada ‘Aventuras con los Kratt’, que se estrenó por Discovery Kids en Latinoamérica y hasta el momento cuenta con cinco temporadas.

Steve Burns - Las pistas de Blue

Steve permaneció alrededor de ocho años al lado de 'Blue'. Foto: @nickjr

25 años después del lanzamiento de Las pistas de Blue, nadie ha olvidado a Steve Burns.



El icónico presentador, que a comienzos de sus veinte deleitó a miles de infantes del mundo con sus singulares bailes vistiendo el inolvidable saco de rayas verdes, ya tiene 47 años.



Terminada su participación en el show, a mediados de 2002, Burns culminó sus estudios de actuación e incluso incursionó como músico con bandas de poco renombre y hasta alcanzó a montar una propia.



‘Steve Burns and The Struggle’ se llamó su experimento sonoro, aunque no tuvo mayor éxito.



En la actualidad sigue participando en algunas producciones televisivas en Estados Unidos.



Y aunque su paso por ‘La ley y el orden’, serie de ‘NBC’, fue una de sus actuaciones más destacadas, aquella sociedad detectivesca con la perrita Blue es eterna.



(¿Lo vio?: Las pistas de Blue: emotivo mensaje de Steve por los 25 años del programa).

Jordi Cruz - Art Attack

El primer episodio de Art Attack se emitió el 15 de junio de 1990. Foto: Disney, @jordicruzperez

Siguiendo la estela del mexicano Rui Torres, el español Jordi Cruz enarboló la bandera del show ‘que demuestra que no hay que ser un gran experto para ser un gran artista’.



Durante seis años, el entonces joven veinteañero se encargó de compartir con los millones de niños inquietos de Latinoamérica todos los trucos para desarrollar sus habilidades artísticas.



En la actualidad tiene 44 años y presenta con Samanta Hudson, artista y activista LGTBI, el podcast ‘¿Sigues ahí?’, de Netflix.

Roger González - Zapping Zone

Al inolvidable Roger 'no le pasan los años'. Foto: Disney, @rogerggz

El rostro líder del icónico show infantil de Disney saltó a la fama desde muy temprano.



Según algunos medios especializados, apareció en varios comerciales de televisión durante su infancia.



Tras comandar Zapping Zone, durante una década ininterrumpida, siguió haciendo parte de producciones destinadas para los más pequeños.



De hecho, fue el encargado de darle voz al personaje Terence de la película animada de Tinker Bell.



En la actualidad está vinculado al conglomerado mexicano ‘TV Azteca’ y lidera la productora ‘Trópico Group’.



(Puede leer: Adiós a los héroes de pequeños: polémicas de actores de TV infantil).

Jessica Bohórquez - Tu Planeta Bichos

Actualmente, Jessica Bohórquez sube videos a Tik Tok junto con Javier Ramírez, otro expresentador de 'Bichos'. Foto: RCN Televisión, @jessicabohorquez95

El recordado programa infantil de ‘RCN’ fue el trampolín ideal para varios jóvenes presentadores.



De toda la lista de rostros adolescentes que pasaron por esa producción, muchos recuerdan con añoro a la divertida Jessica.



Ella, quien se mantuvo de 2012 a 2017 en el programa, siguió cosechando triunfos en la televisión nacional.



Actualmente, con 25 años, trabaja como presentadora de ‘Win Sports’ y produce contenido para redes sociales como TikTok.

Juliana Velásquez - Club 10

Juliana Velásquez nació el 22 de febrero de 1998 en Bogotá. Foto: 'Caracol TV', @julianavelasquez

‘Juli’, la inolvidable amiga de ‘Aurelio Cheveroni’, ‘Dinodoro’ y ‘Mary Moon’, fue una de las presentadoras más queridas por todos los fanáticos del Club 10.



La adolescente, quien acompañó las ocurrencias de ‘Mary Moon’ de 2005 a 2013, fue Juliana Velásquez, quien en la actualidad sigue destacando en la pantalla chica con sus actuaciones.



Después de encarnar a Tatiana Perdomo en la telenovela ‘Pa Quererte’, Velásquez hace parte de las grabaciones de ‘Siempre fui yo’, una serie web que prepara ‘Disney+’.



Asimismo, viene desarrollando una carrera musical con su faceta como cantante.

