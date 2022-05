El ensayo fotográfico sobre la tragedia. Así fueron los acercamientos de William Eugene Smith con la realidad, descarnados, delirantes, tristes: su lente captó a los soldados mutilados por los morteros en la Segunda Guerra Mundial, a los prisioneros japoneses heridos y atados en improvisados campos de guerra en Iwo Jima o a los moribundos de Minamata. La imagen que logró en la intimidad de un baño, de una madre sosteniendo en brazos a su hija desfigurada y paralizada por el mercurio en su sangre, es una suerte de Piedad del siglo XX.

Con Smith nada salía de repente: era un perfeccionista excesivo dirían muchos, conflictivo con sus editores, y con problemas de adicción, pero con un talento enorme que salta a la vista. Su cruzada fotográfica sacó a la luz cientos de injusticias, especialmente su último trabajo, al que le dedicó casi media década de su vida a finales de los años 60: el genocidio ambiental de Minamata (Japón), donde miles de aldeanos sufrieron las consecuencias mortales de ingerir mercurio, vertido indiscriminadamente en las aguas por la empresa Chisso.



'El fotógrafo de Minamata' lleva al cine la historia de Smith de la mano de Johnny Depp y Bill Nighy en los papeles principales. “Todo fue nuevo para mí, no conocía esta horrible historia de Minamata –cuenta Nighy, que interpreta al editor de Life, la revista de la que entró y salió Smith en varias oportunidades y que denunció el hecho que acabó con una indemnización para las víctimas en el 2001–. Esta fue una de las razones por las que encontré la historia tan apasionante. Simplemente no podía entender cómo pudo haber sucedido y cómo la gente podía seguir negándolo. Hay muchas historias de este tipo: de descuido industrial que daña la vida de tantas personas”.

El actor británico Bill Nighy interpreta al editor de la revista ‘Life’ Robert Hayes, donde se publicó la denuncia en los 70. Foto: Cortesía Cine Colombia

Nighy (Inglaterra, 1949), ganador del Bafta y recordado por películas como Love Actually, la saga de Piratas del Caribe, El exótico Hotel Marigold, Pride o Shaun of the Dead, contó sus experiencias al interpretar al editor Robert Hayes en una entrevista cedida por el estudio.

¿Qué le atrajo de la historia?



Aquí había algo realmente importante de contar, además de quienes estaban involucrados en la producción como el director Andrew Levitas o los actores Hiroyuki Sanada y, por supuesto, Johnny Depp. Parecía un paquete muy atractivo.

Hablando de Depp, no trabajan juntos desde Piratas del Caribe: en el fin del mundo…

Es como si nunca nos hubiéramos separado (se ríe). La conversación la retomamos donde la dejamos. Johnny es un colega profundamente profesional y cortés, y un artista sensacional. Fue un gran acierto en Piratas del Caribe y lo sigue siendo en esta película.

¿Tenía cercanía con Life? ¿Qué tiene esa revista que la hace tan especial?



Sí, la conozco desde que era joven, la leía y la leo. Es muy importante. Y creo que su mayor atractivo es la calidad de las fotos. Aquí verías imágenes que nunca verías en otras publicaciones. El impacto y el poder de esas fotografías fue hermoso, al igual que la estética de la revista.

Esta historia tiene un carácter de denuncia sobre un grave caso de contaminación y genocidio…



Tan pronto como leí el guion, me puse a pensar en otros eventos similares en los que las empresas habían actuado de manera tan irresponsable. Hay ultrajes cínicos y crueles en los que la gente sabe el costo de lo que ellos o sus empresas están haciendo, y esperan salirse con la suya. Películas como esta tienen resonancia sobre los abusos de poder.

¿Ha cambiado el enfoque con los años?



No creo que mis actitudes hacia la actuación hayan cambiado. Siempre digo que no tengo un método, pero supongo que de alguna manera lo tengo. Me aseguro de estar profundamente familiarizado con el guion. Siempre sé mis líneas al revés. Intento 109 formas de decirlas hasta que encuentro la forma correcta de dar la impresión de que nunca lo he dicho antes. No es ciencia espacial, pero tampoco es nada. Es una búsqueda interminable sugerir el naturalismo (aunque no existe tal cosa), para seguir contando la mentira, que es en lo que estamos involucrados como actores.

El papel requería tener acento estadounidense. ¿Cómo lo logró correctamente?



Tiendo a hacer esto solo, porque si un entrenador de voz me dice dónde poner la lengua o qué hacer con el sonido de una vocal, estoy perdido. Tengo que hacerlo de oído. No hice esto en esta película, pero en películas anteriores, como Pride, voy a un pub e invito a alguien a una cerveza, y luego le pido que me permita grabar algunas líneas. Me miran raro. Tiendo a amalgamar varias de las voces que grabo. Siempre es el resultado de algo que has escuchado, casi desbloquea recuerdos de voces que has escuchado antes. A menudo es un recuerdo de alguien que tu mente ha archivado.

Curiosamente, el público exige un mayor grado de precisión en estos días. Si miras las películas de hace 60 años, los grandes actores hacían los acentos más espantosos y no les importaba ni a mí tampoco, porque sus interpretaciones eran muy buenas. Aunque técnicamente eran impactantes.

Eugene Smith logró un escalofriante reportaje sobre las víctimas del mercurio derramado en el agua de forma indiscriminada. Foto: Cortesía Cine Colombia

Parte de su personaje se centra en el poder positivo de los medios, pero no siempre ha sido así...



Creo que todavía hay muchos buenos periodistas por ahí. No podría adivinar la proporción de bueno a malo, pero creo que hay muchos periodistas que piensan y hacen bien. La tecnología ha hecho posible que las personas manipulen la verdad y los sinvergüenzas se han aprovechado de ella en todos los ámbitos de la vida. Me gusta pensar que hay tantas personas trabajando en el mundo del periodismo que desean hacer algo honorable y entregar información de manera limpia.

No ve las películas que protagoniza. ¿Por qué?



Aclaré esto hace unos años, y mi respuesta es esta: ¿te gustaría verte en la pantalla? La respuesta generalmente es no. No soy diferente a los demás, y a muy pocas personas les gusta el sonido de su propia voz. Tampoco creo que aprenda nada viendo mis propias actuaciones, porque para ese momento ya es demasiado tarde. No necesito información concreta que confirme todos mis peores temores. Sé cuando estoy ansioso, nervioso o pensando que no puedo lograr algo. Paso mucho tiempo suspendiendo mi incredulidad. Mi respuesta no es confiable cuando se trata de lo que pienso sobre mis actuaciones. Hace la vida más dulce no verme actuar, y a medida que envejeces eso se vuelve más importante. Realmente no saber es mucho más agradable que saber.



