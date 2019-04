Arya y los impresionantes cambios de los actores de 'Game of Thrones'

Cortesía HBO

Jon Snow ‘murió’, pero no lo suficiente para ausentarse de la última temporada de GOT. Al parecer, Snow sería el verdadero heredero del Trono de Hierro. Es uno de los luchadores principales de la serie y, aunque no ha tenido cambios considerables, evidencia los vestigios de sus cruentas batallas y la inclemencia de los climas fríos.