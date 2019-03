El presente del elenco de Titanic, 21 años después de su estreno

20th Century Fox / Paramount Pictures / Lightstorm Entertainment / Instagram: @therealvictorgarber

Victor Garber interpretó a Thomas Andrews, el diseñador del barco., Se desconocen las circunstancias en las que murió el verdadero Andrews.



Garber ha sido nominado seis veces al Emmy. En los últimos años ha participado en la serie 'The Flash' encarnando al profesor Martin Stein en la primera y segunda temporada, y en 2016 repite este papel como parte del elenco principal de 'Legends of Tomorrow'. En 2016 regreso a The Flash como invitado especial.