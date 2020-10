Los tenebrosos sitios donde grabaron estas famosas películas de terror

Instagram: @filmedthere / ew Line Cinema, Media Home Entertainment, Smart Egg Pictures

A Nightmare on Elm Street (1984)



También conocida como 'Pesadilla en la calle Elm', es la primera aparición en la pantalla grande del personaje Freddy Krueger, un espíritu que asesina a sus víctimas entrando en sus sueños.



La casa donde transcurre la historia principal —y que vuelve a aparecer en algunos otros filmes posteriores— no está ubicada en la calle Elm, sino en la Avenida North Genesee, en Los Ángeles, California. La residencia no está abierta al público, pero los visitantes pueden tomarse una fotografía en la fachada.