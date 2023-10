Flora Martínez estuvo a punto de separarse: así contó este detalle de su vida

A propósito del debut de Flora Martínez como directora de cine, han sido varias las entrevistas en las que la actriz y ahora cineasta ha compartido detalles de la cinta Itzia Tango & Cacao, que se estrenará este 26 de octubre, en salas de cine colombianas.

La cinta viene de presentarse en Festivales, en uno de estos fue premiada la música hecha para la producción por parte de José Reinoso, músico uruguayo, esposo de la actriz.



En la película, Flora hace el papel de una mujer luchadora, que además tiene discapacidad auditiva. Junto con ella -que protagonizó y dirigió al mismo tiempo- actúan Gerardo Romano, Hermes Camelo, Julián Díaz, Patricia Ércole y Ana Wills.



En una de las entrevistas que ha dado, esta vez para Desnúdate con Eva, con Eva Rey, la actriz relató cómo fue trabajar en este proyecto de forma tan cercana con su esposo.



“Al principio fue muy difícil porque somos polos opuestos. Pero creo que eso es un gran complemento. Yo soy creer para ver y él es ver para creer. Esta película es perfecta porque nos resume a los dos y habla de ese realismo mágico, ese 50-50. Es lo más difícil que creo que vamos a hacer juntos, porque fue difícil hacer música, y hacer teatro, pero sacar una película, levantarla, producirla, escribirla, sacar la ley de cine… yo creo que nos vamos a casar ahora sí”.



Ante esto, Rey le preguntó si le gustaría casarse. Y Flora respondió que se sentía ya como una mujer casada. “No necesito el matrimonio, pero sí un ritual”,



Y sin embargo, confesó que al terminar el rodaje de la película la pareja estuvo a punto de separarse.

La cantante y actriz colombiana Flora Martinez. Foto: Prensa Flora Martínez

“Al final el rodaje fue tan difícil que dijimos ‘Bueno, ya ¿No?’. Entonces cuando te planteas el final y dices ‘bueno, que se vaya’ y vuelves, entonces es amor. Yo creo que la admiración es clave, porque uno muchas veces en estas situaciones de estrés dice ‘basta’ y él puede sentir lo mismo. Pero yo me plantee un escenario en el que estuviera a mi lado alguien que me dijera ‘oye que linda que estás, eres tan increíble en todo’ ¿sería mejor? Y dije ‘No’ Y ahí me di cuenta que con todo lo que nos exigimos, no lo cambiaría por nada”.

REDACCIÓN

EL TIEMPO