'Monos' gana premio a mejor película en Festival de Cine de Londres

La película colombiana Monos fue galardonada en la categoría de mejor película en el Festival de Cine de Londres (conocido como el BFI London Film Festival), tras competir con otras nueve producciones internacionales.

Este trabajo del director Alejandro Landes (recordadopor el documental Cocalero) suma un recorrido de premios y reconocimientos internacionales y se prepara para ser estrenada en las salas de cine de Inglaterra el próximo 25 de octubre.

Además, completa ya ocho semanas en las carteleras de cine en Colombia (con más de 260 mil espectadores en el país); cuatro semanas en las de Estados Unidos y se estrena en salas comerciales de Argentina.



El pasado fin de semana se llevó el premio a mejor director para Landes y mejor actriz para Julianne Nicholson en el Festival de Cine de Ourense en España y el de mejor película en el Festival Latino de Los Ángeles.

El productor Santiago Zapata (izquierda) y el director Alejandro Landes con el premio. Archivo particular Foto: Archivo particular



Mientras que al ser parte de la competición oficial del BFI London Film Festival tuvo cuatro proyecciones, con lleno total y una respuesta positiva de la crítica y el público.



Monos explora de una manera muy personal y con una potencia visual impactante la experiencia de un grupo de niños que se ven involucrados en la guerra y en el secuestro, pero que terminan ofreciendo una metáfora alrededor de la sociedad, sus roles y la violencia en sí misma.



Lo que en la pantalla parece un juego no es otra cosa que la guerra, no sabemos si una propia o ajena, en la cual los chicos son tan víctimas como la mujer a la que mantienen cautiva dentro de la trama.

La película 'Monos' ha conseguido una positiva respuesta del público y la crítica. Foto: Cortesía Stela Cine

“Es que somos así. Yo sé que hay gente a la que le gusta ir y ver cosas en blanco y negro porque se quedan tranquilos por lo menos dos horitas, saben dónde están parados. Pero ese no es el cine que a mí me interesa, me atrae el que lleva a la gente, que la entretiene, la conmueve, que la tiene en una montaña rusa, como fue para nosotros hacer la película. A mí me gustan los grises”, explicó el director en una entrevista reciente con EL TIEMPO.



Precisamente unos grises que se han robado la atención de festivales tan importantes como el de Sundance en el que recibió también el premio especial del jurado; así como el Trofeo Transilvania como mejor película del Transilvania International Film Festival.



Al igual que el mayor reconocimiento en la categoría de mejor música original del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (Bafici) y el galardón como mejor director en el Odesa Film Festival, entre otros.



Ahora 'Monos' se prepara para ser parte del Film Fest Gent (Bélgica), el Festival Internacional de Cine de Viena (Austria) y el Festival de Cine de Oslo (Noruega).



Asimismo, la película hace parte de la lista de 93 películas que aspiran a llevarse una de las 10 prenominaciones a mejor película internacional (categoría antes conocida como mejor película en lengua extranjera) en los Premios Óscar.



CULTURA

@CulturaET