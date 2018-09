Ficción pública para triunfar / El otro lado

“Por las noches, un grupo de hombres salen a cazar indigentes para proveer de cuerpos en las clases de medicina en prestigiosa universidad” y esto sucedió en Colombia y fue una de las buenas noticias que exportamos la gente buena de esta bella nación. Esta historia ahora es ficción y se llama ‘El buen verdugo’ y está muy bien hecha, y deberíamos verla.

‘El buen verdugo’ es un proyecto financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con el apoyo de la Alcaldía Distrital de Santa Marta en coproducción con la mejor formadora audiovisual del país que es la Universidad del Magdalena. Y la dirige Iván Wild quien sabe de narrar con cariño y expresividad en imágenes. La producción es impecable en fotografía, en producción, en ritmo narrativo y en actuación: se ve bien, se goza mejor y se siente que hay potencia en el relato. Impacta ver esas imágenes que exponen las zonas grises de una ciudad que no sale en postales sino en las crónicas judiciales: esa ciudad que documenta la injusticia social que nos habita.



Este seriado de cuatro capítulos cuenta la historia de Natalia Mendoza, una fiscal que no sigue las convenciones sociales y que recibe el encargo para esclarecer un horrendo crimen. La historia es terrible: matar humanos para formar médicos que salvan vidas; bueno, muchos buenos en este país piensan que esos seres de la calle, esos que llamamos cínicamente desechables, no valen nada y pueden aportar a la ciencia desde su muerte.



Y es muy bueno que lo haga la televisión pública, ya que allí es donde la sociedad se cuenta en otras formas, unas más conectadas con la gente, que es capaz de poner a pensar al televidente y que busca generar relatos diversos sobre lo que somos. Una televisión de menos propaganda política y más conciencia crítica.



La televisión es más conectada con la gente cuando hace ficción.



Y lo es porque se cuentan historias que nos permiten conocer en amplitud antecedentes, contextos, hechos y vidas, y eso lo informativo no lo puede hacer en 50 segundos.



Lo mejor que puede hacer la televisión pública es diseñar y producir ficción. Y lo ha estado haciendo con ‘Débora, la mujer que desnudó a Colombia’ (TeleAntioquia), ‘Tu corazón será mío’ (Canal Trece), ‘Déjala Morir’ y ‘Aníbal Sensación Velázquez’ (TeleCaribe), ‘La vida es un meme’ (Señal Colombia). Y esto se debe al impulso que la ANTV le ha puesto a construir una teve pública fuerte y diversa.



Pero había un deber por parte de los canales públicos que no se juntaban para transmitir en red y crear un hecho nacional, sino que cada uno iba en la suya y con lo suyo, muy a lo colombiano.



Y ahora, por fin, viene una ficción pública que se emite en red: ‘El buen verdugo’, que desde el 17 de septiembre se emite por TeleAntioquia, Canal Tro, Telecafé, TeleIslas, TelePacífico y TeleCaribe. Una ficción de calidad para ver, pensar y suspirar. Y es de la tele pública ‘cool’.

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com