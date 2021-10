El cierre flamenco del Ficci de luna llena

“Para mí no había nada más detestable que las pantallas ‘bandera’, esas telas agitadas por el viento, con un proyector malo y un sonido espantoso. Las películas no se veían bien”, dice Felipe Aljure.



El cine al aire libre, hasta hace unos años, era un ‘espectáculo pobre’, o por lo menos dudoso, pero el Ficci, el Festival de Cine de Cartagena, tuvo la genial idea de reinventarlo con la luna llena por cuenta de la pandemia.

El ‘Ficci interruptus’ fue al aire libre, en los días en los que la luna se ofrecía como un plato luminoso y, en lugar de una cortina blanca agitada por la brisa, tenían una pantalla de primer nivel y un sonido Dolby 5.1.



Y las postales que dejó son impresionantes; una pantalla en las murallas y de fondo la luna llena; la plaza de la Proclamación y su luna al lado de la catedral; el castillo de San Felipe… la luna y el cine nunca habían hecho tan buen matrimonio desde 'El perro andaluz', de Buñuel,donde una nube atraviesa el eterno satélite de los poetas y le da paso a una navaja de barbero que rebana un ojo por la mitad.



Fueron 124 películas exhibidas en ocho meses en sitios emblemáticos de la ciudad y en varios barrios populares. Y –como dijeron en una charla Adriana Corena, directora de Fontur; Lina Ramírez, directora general del Ficci; y Silvia Echeverri, directora de la Comisión Fílmica– quedó claro que el cine también genera turismo y una riqueza intangible fabulosa, ¿quién no quiere saber dónde se tomaron un trago Marlon Brando o Will Smith?, ¿o cuántas habitaciones de hotel no se llenaron por las producciones cinematográficas en Colombia?



En el patio del Centro de Cooperación Española –al lado de la plaza de Santo Domingo– fue el acto central de despedida. Y fue memorable; mágico como todo el festival. La cineasta española Blanca Rey presentó 'La vida en un baile', su documental sobre el bailaor flamenco David Morales. Morales –un hombre de cincuenta y pocos años– apareció con ella y se presentó con cierta timidez, “lo único que he querido es llevar por el mundo el nombre de mi pueblo, La Línea de la Concepción”.



La película narra la vida de Morales desde que tenía 8 años y lanzaba sus primeros y prodigiosos taconazos contra el piso y, como dice un miembro de su peña, “desde ese momento se veía que mandaba”.



El documental muestra cómo ese niño, que se codeaba desde sus primeros pasos con las figuras del flamenco, se convierte en estrella, desarrolla un discurso y un lenguaje propios, triunfa en Broadway con una obra sobre García Lorca, luego encarna a Bolívar inspirado en su pasión por el baile y las cartas de Manuelita Sáenz y, una vez empieza la pandemia y tiene que dejar en paro indefinido el espectáculo, termina mostrándole a la gente cómo bailar en YouTube.



–"No veo la hora de volver a bailar ante la gente; quiero hacerlo hasta que el cuerpo aguante".



Y todos los que estábamos en el Centro de Cooperación Española tuvimos la fortuna de verlo otra vez en vivo. Hubo una charla con él y la directora. Y luego el tablado se convirtió en escenario, no solo con los cantaores y el guitarrista Salvador Andrades, sino con la cantaora cartagenera Cecilia Silva y el tambor alegre de Tomás Valdés, porque “el flamenco –dice Morales– es mestizo”.



Ver sus botas amarillas moverse a un ritmo endemoniado fue un momento único. El cierre perfecto de un festival que tuvo 124 películas de 30 países y varias noches emocionantes en las que “aparecía la luna llena y la calle estaba llena de gente inmersa en imágenes y sonidos”, como dice Felipe Aljure, director artístico del Ficci.

La luna llena marcó el festival, con la proyección al aire libre de 124 filmes, de 30 países, en escenarios emblemáticos de la ciudad. Foto: Ficci

El cierre del festival también tuvo otro momento emotivo. En una novedosa y sofisticada alianza con la Comisión de la Verdad se trabajaron varios cortometrajes que hablan sobre el posconflicto.



La mayoría fueron documentales que hablaban del horror de las violaciones, de los paros, de los paramilitares en La Guajira, de las amenazas a líderes sociales, pero hubo un punto bastante alto con 'Aquí me quedo', del colectivo Boquilla Te Ve, un corto de ficción, basado en hechos reales, rodado con actores naturales y en un sofisticado blanco y negro.



“Todavía no está terminado”, dice su director, Camilo Ramírez, “pero la idea es ajustarlo un poco más, terminar el sonido y que se mueva por festivales”. El cine está en buenas manos. Ya solo queda esperar el 2022.

Fernando Gómez Echeverri*

Editor de Cultura- Cartagena

@LaFeriaDelArte

*Por invitación del Festival de Cine de Cartagena y Fontur.