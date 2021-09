El medio ambiente nutre tres festivales de cine en Colombia

Un festival de cine inspirado en el último gran páramo del planeta. La fundación Cine Social se planteó organizar un evento cultural a partir de un lugar vital para la producción de agua y que se encuentra en estado crítico. A esto le agregó la problemática social, política y de violencia que históricamente ha azotado al páramo de Sumapaz.

“La esencia del festival es la relación de la lucha por la paz con el cuidado del ecosistema y los entornos. En esta primera edición buscamos hacer las paces con el páramo de Sumapaz, el productor de agua más importante del país, un territorio de movilizaciones sociales y un corredor estratégico para los cinco departamentos que lo delimitan”, explica Christian Ossa, director de El cine suma paz, como se llama el festival.



Hasta el 25 de septiembre, una selección de 80 películas que abordan temáticas sobre la de paz y el medio ambiente se exhibirán en la página web www.elcinesumapaz.com



“El festival se vuelve una manera de aceptarnos de conocernos, contactarnos. Pero financiar algo sobre cultura de paz es complejo en un momento en el que la paz tiene color político y es concepto que está muy desdibujado –explica-. Además estamos en un país con unas políticas públicas que permiten el extractivismo, el daño de los afluentes hídricos, donde todo tiene que ver con el usufructo mal hecho de nuestros recursos naturales”.

Páramo de Sumpaz Foto: Festival de cine Suma Paz

Festiver en Barichara

Lo que empezó para fomentar la producción y exhibición de películas sobre la crisis del medio ambiente y la belleza de nuestro entorno llega en el 2021 a la edición número 11 del Festival de cine Verde Barichara, en Santander.



“Estábamos preparados para tener una selección muy pequeña ya que pensamos que por el encierro la gente no había podido rodar y que tampoco habían tenido los recursos económicos para hacer postproducción, sin embargo, nos llegaron cerca de 180 obras de 20 países”, cuenta la actriz Nórida Rodríguez quien junto a Toto Vega están detrás de Festiver, como se conoce el certamen.



Del 16 y el 19 de septiembre, el festival exhibirá la mayor parte de sus películas –unas 70 entre largos y cortos documentales, de ficción y animación, así como series, provenientes de 20 países- en la plataforma online.festiver.org/películas y otras se verán en distintos sitios de Barichara, que ostenta el título del ‘pueblo más bonito de Colombia’.



“Obviamente no es un festival como tantos que hemos realizado, porque no tendremos muchos eventos presenciales, pero la programación estará abierta gratuitamente al público de Barichara y a los turistas que quieran asistir y como siempre el festival contará con una agenda académica online que incluye actividades de formación cinematográfica y ambiental para adultos y niños”, agrega Rodríguez.

Para el cierre: Planet On

Bogotá y Medellín serán las sedes de la 5ª edición de Planet On: otra iniciativa que busca poner en el radar el cuidado del medio ambiente. Este año, el certamen contará con una edición híbrida y abordará películas sobre el tráfico de especies, el cambio climático, la justicia ambiental, la conservación de los océanos y la relación de los humanos con los perros.

Facebook Twitter Linkedin

Película Wolfwalkers, que estuvo nominada al Óscar en 2021. Foto: Planet On



El Festival de Cine Ambiental Planet On se llevará a cabo del 29 de septiembre al 3 de octubre. Las funciones presenciales serán en Maloka, en Bogotá, y en las sedes de Comfama de Aranjuez y Otraparte, en Medellín. En streaming, los títulos y las charlas estarán disponibles en planeton.co



Algunas de las producciones imperdibles de esta edición son el documental Yo soy Greta (2020), sobre la a historia de la adolescente ambientalista Greta Thunberg; Jugando con Tiburones (Playing with Sharks, Australia, 2021), que retrata a la pionera tanto en cinematografía bajo el agua como en investigación con tiburones Valerie Taylor; Gozques (Stray, 2020), una conmovedora película de Elizabeth Lo sobre los perros callejeros en Estambul, y Wolfwalkers: espíritu de lobo, la bellísima historia animada que aspiró a un premio Óscar este año.

La selección oficial de las películas se distribuye en las categorías Last Planet (títulos internacionales producidos entre 2018 y 2021); Future Planet (producciones hechas para plataformas); Small Planet (cortometrajes) y Piensa Verde, Piensa On (que van a acompañadas de conferencias magistrales y talleres). Serán 24 películas producidas en España, Francia, Irlanda, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido.



