El festival IndieBo traslada sus películas a la virtualidad

Este año, el sancocho y la aguapanela comunitarios en alguna localidad de Bogotá no serán posibles. Los encuentros que se han dado alrededor de una película están en espera. En cambio, IndieBo alcanzará la que tal vez sea la mayor cobertura de su historia, gracias a la virtualidad. El parche tampoco no se perderá: los amigos y familias podrán ponerse de acuerdo para ver en línea la misma película al tiempo, y hacer comentarios en un chat en vivo.

“Esta edición de IndieBo es para viajar sin despegar, sumergirnos en otras culturas, dejarnos llevar y explorar el mundo. Es empezar a formar parte de una unidad. El planeta nunca se había puesto en pausa por una misma situación, y por primera vez giramos alrededor de un mismo sentir que nos ha conectado, generando empatía y solidaridad”, expone Paola Turbay, fundadora y directora del Festival de cine Independiente de Bogotá –IndieBo–, que llega a su sexta edición.



El certamen se llevará a cabo del 16 al 26 de julio en www.indiebo.co, con la exhibición de 45 producciones de todos los géneros, de las cuales 40 son estrenos para el público colombiano y que llegan sin haber pasado por una sala o algún festival previamente.



“Quizá ‘la pérdida de libertad’ de este tiempo sea la experiencia más liberadora de todas. Y eso es lo que queremos proyectar este año: la liberación que se logra también a través del cine, la cultura y el arte. Medios que nos permiten ir a otros planos, a otras dimensiones. Además, estar 'online' nos permite descentralizarnos y entregarle un contenido exquisito a quienes, desde todos los rincones de Colombia, han querido hacer parte del festival. Antes las personas viajaban hacia nosotros, ahora nosotros llegamos a donde están ellos”, agrega Turbay.



Las películas están clasificados en las secciones Colombia, Mundo, Ventanas abiertas (enfocada en el documental), Pop (con filmes de vanguardia y disruptivos) y Kids (para los más pequeños). También se incluye un tributo al documentalista británico Julien Temple.



“Tuvimos que hacer dos festivales en un año: uno que nadie va a ver, el presencial, y otro que esperamos vea mucha gente”, cuenta Marcelo Panozzo, el argentino que por primera vez está a la cabeza de la dirección artística del festival. Hasta febrero, IndieBo se llevaría a cabo en distintos espacios y salas de la capital, como era habitual; pero la pandemia cambió los planes.

Julien Temple siguió en sus películas a personalidades musicales como Joe Strummer, de los Sex Pistols. Foto: Cortesía IndieBo

“Cuando negociamos con los vendedores internacionales –que nos alquilan las películas para el festival– algunos decidieron no ir al 'online', sino que prefirieron guardarlas para cuando reabran los cines y eso es algo que en este continente no está en un horizonte cercano. Así que fue un reto armar IndieBo”, agrega.



“Los nuevos retos que ha implicado el confinamiento, más allá de convertirse en obstáculos, han significado una oportunidad para el festival en la creación de nuevas experiencias”, expone la directora.



IndieBo se ha caracterizado por darle especial relevancia a las experiencias inmersivas en temas tecnológicos, como la realidad virtual o tridimensional. Por eso “queremos que sea más que ver la película en una plataforma; buscamos que varios amigos se conecten al mismo tiempo a ver el mismo filme y tengan una discusión o que puedan asistir a conferencias o sesiones de preguntas y respuestas con los directores”, agrega Panozzo.

Qué ver y cómo

'Nomad'. el documental en el que Werner Herzog retrató a su amigo Bruce Chatwin. Foto: Cortesía IndieBo

La sexta edición del certamen ofrece en su programación joyas como el documental en el que Werner Herzog retrató a su amigo Bruce Chatwin, considerado como el más grande escritor viajero del siglo XX, en la película Nomad, o los seguimientos de Julien Temple a personalidades musicales como Joe Strummer, de los Sex Pistols, o Keith Richards, de los Rolling Stones.



“Este año tenemos cuatro estrenos nacionales más dos películas que directores colombianos realizaron en otras partes del mundo –acota Turbay acerca de los títulos locales–. Es una labor fundamental: queremos que el talento del país gane cada vez más espacio en IndieBo y creemos que este año dimos un paso en esa dirección, que esperamos profundizar el año próximo con dos o tres cuestiones que esperábamos comenzar a hacer en este 2020 pero que la pandemia nos obligó a postergar. No importa: 2021 nos encontrará redoblando la apuesta por el cine colombiano”.

Película colombiana 'Ruido', de Marco Vélez Esquivia Foto: Cortesía IndieBo

Esta vez se estarán disponibles 'Limonada, limonada', de Juan Pablo Heilbrón y Nicolás Palacio; 'No trague n’tero', de Alexis Durán; 'Ruido', de Marco Vélez Esquivia, y 'Luz', dirigida por Juan Diego Escobar Alzate, un cuento de horror que será la película de cierre.



¿Cómo se puede acceder al festival? Los filmes se encuentran alojados en la plataforma Mowies, pero las boletas se compran en la página oficial de IndieBo. Por una película se pagan a 21.000 pesos, o hay paquetes de 10 películas, por 185.000 pesos; 20 cuestan 360.000 pesos y si quisiera acceder a todo el contenido audiovisual el valor es 585.000 pesos. Eso sí, durante el festival habrá una producción gratuita todas las tardes.





“Nos aliamos con Mowies porque es una plataforma que ofrece condiciones de seguridad, pero además nos gusta su carácter independiente y que tienen controlada la geolocalización (…) Es importante ofrecerles a los creadores, a los productores y agentes de ventas la seguridad de avanzada y que tengan la certeza de que solamente el público colombiano verá sus películas”, expone Panezzo.



Presencial o virtual, “el trabajo del festival es llevar a Bogotá y a Colombia un universo de cine que de otro modo sería muy difícil ver (...) Nuestra programación es amplia, y hay mucho cine para la familia, cine que los emocionará, les arrancará sonrisas y que nos hace mirar al futuro con esperanza”, comenta Turbay.

